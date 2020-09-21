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Пока еще тепло — сегодня воздух прогреется до +23°C

21.09.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В понедельник погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +21..+23°C;
  • Витебск +17..+19°C;
  • Гомель +20..+22°C;
  • Гродно +20..+22°C;
  • Могилев +19..+21°C;
  • Минск +18..+20°C.

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В понедельник погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ветер...
 
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