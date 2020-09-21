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Пока еще тепло — сегодня воздух прогреется до +23°C
Источник материала: Навiны
В понедельник погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ветер неустойчивый слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
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В понедельник погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ветер...
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