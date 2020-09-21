Что будет, если не платить за квартиру? Пять главных рисков

В интернете белорусов призывают не оплачивать жилищно-коммунальные услуги, что якобы «ускорит падение режима». Часть граждан решила так и сделать, но власти отреагировали мгновенно.

Некоторые белорусы, которые своевременно не оплатили жилищно-коммунальные услуги и не внесли плату за пользование жилым помещением, увидели в жировках за август грозные уведомления.





В этих уведомлениях от имени расчетно-кассовых центров ЖЭС сообщалось о том, что если задолженность не будет срочно погашена, к неплательщикам применят соответствующие меры.

Список этих мер приведен в самих жировках. Он начинается с того, что с утра и до вечера таких граждан будет беспокоить автодозвон и заканчивается запретом на отчуждение недвижимого имущества должников.

При этом список является открытым, как сказали бы юристы. Поскольку в его конце указано, что к плательщику могут быть применены «и другие меры».

Naviny.by выяснили, какие самые суровые меры ответственности ждут тех, кто вовремя не платит по жировкам, и действительно ли эти меры законны.

Выселят за большой долг из квартиры

По закону коммунальные и технические услуги должны оплачиваться своевременно и полностью согласно ежемесячному извещению.

Справка. Оплачивать ЖКУ необходимо не позднее 25-го числа следующего за ним месяца. Долг приведет к начислению пени — 0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, как сказано в постановлении Совмина № 571 от 12 июня 2014 года. Пеню могут списать, если гражданин оказался в сложной жизненной ситуации, согласно постановлению Совмина № 2 от 4 января 2007 года.

Если наниматель жилого помещения без уважительных причин шесть месяцев подряд не будет платить за ЖКУ, пользование жильем и электроэнергию, то его выселят из жилья по инициативе коммунальщиков и решению суда.

Членов семьи нанимателя, которые живут вместе с ним, тоже выселят.

Взамен нанимателю дадут другое жилье, которое будет меньше по площади и проще по потребительским качествам.

Такое жилье может располагаться в другом городе или селе, то есть людям придется переезжать жить в другое место.

Об этом подробно рассказывается в главе 12 Жилищного кодекса.





Если же платить за ЖКУ без уважительных причин полгода отказывается собственник жилого помещения, то коммунальщики подадут в суд, чтобы запустить процедуру возмездного отчуждения жилья (статья 137 ЖК). Дело может кончиться тем, что квартиру гражданина принудительно продадут с публичных торгов. А он сам вынужден будет занять более тесное и менее комфортное помещение в другом городе.

Выселению подвергнут и тех, кто не платит коммуналку в общежитии или арендованном жилье.

Арестуют банковские счета и имущество

Коммунальщики не будут молчаливо наблюдать за тем, как гражданин накапливает долг по жировке, и ждать полгода, чтобы выселить его из жилья.

Сначала они напомнят ему о долге с помощью уведомления по почте или периодическими звонками на телефон. Затем начнут ходить к собственнику или нанимателю домой в сопровождении милиции, чтобы вести разъяснительные беседы.

После этого за дело возьмутся судебные исполнители.

Чтобы взыскать в пользу государства долги по жировке, они в первую очередь возьмут под контроль денежные средства должника в национальной и иностранной валюте. Речь идет о банковских счетах нанимателя или собственника жилья.

Об этом сказано в главе 7 закона «Об исполнительном производстве».

При этом долг может быть покрыт и за счет отчислений из официальных источников дохода гражданина, в том числе из его зарплаты.

Если денег не хватает, то взыскание обратят на такое имущество должника, как личный автомобиль или сложная бытовая техника.

Изъятию может предшествовать запрет на пользование вещами. Например, должнику ограничат право пользоваться личным автомобилем или опечатают его домашний компьютер.

В случае, когда у должника нет машины, холодильника или телевизора, судебный исполнитель имеет право наложить арест даже на его домашнего питомца.

При этом достигшие совершеннолетия дееспособные члены, бывшие члены семьи собственника/нанимателя жилья, которые живут вместе с ним, несут солидарную ответственность по долгам за коммуналку (статья 34 ЖК).

В случае если квартира с долгами достанется наследникам, расплачиваться с государством будут они.

Запретят временно выезжать за рубеж

Если наниматель/собственник жилья без уважительных причин не платит за квартиру, ему могут на определенное время запретить выезд за границу как лицу, которое не исполняет свои обязательства перед государством.

Об этом сказано в статье 7 закона «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».

Такое ограничение прав принимается на основании судебного решения, которое вступило в законную силу. Оно может быть принято, если коммунальщики подадут в суд на неплательщика.

Тех, кто не оплачивает жировку, государство включает в банк данных о гражданах, которым временно запрещен выезд из Беларуси. На это обращает внимание Государственный пограничный комитет.

Раньше Naviny.by рассказывали о том, как проверить, не висит ли на вас долг и убедиться, что вас точно нет в базе невыездных.

Обратите внимание, что сделать это на сайте МВД в настоящее время невозможно, поскольку сайт министерства взломали хакеры и он не работает.

Откажут в выдаче кредита

Все сведения о плательщиках и неплательщиках попадают в одну базу — единое расчетное информационное пространство.

В рамках ЕРИП собираются сведения и о том, как люди выполняют свои обязательства по платежам за ЖКУ. Эти данные доступным всем белорусским банкам и учитываются ими при выдаче кредитов потребителям.

Разумеется, если гражданин не оплачивал жировку в течение одного-двух месяцев, а потом погасил долг, то никаких негативных последствий не наступит. Но в ситуации, когда плата за коммуналку не вносилась в течение более длительного времени, он вряд ли сможет рассчитывать на банковский кредит.

Логика банка в такой ситуации понятна. Во-первых, если человек не исполняет свои обязательства перед государством в срок, то и по кредиту, скорее всего, он не будет рассчитываться своевременно.

Во-вторых, доходы этого гражданина в будущем уменьшаться, что скажется на выплате кредита. Ведь долг за услуги ЖКХ ему все равно однажды придется платить.

Разумеется, ни о каких кредитах не может быть и речи в ситуации, когда судебный исполнитель уже приостановил все операции этого гражданина по банковским счетам.

Откажут в предоставлении услуг

Коммунальщики имеют право приостановить (заморозить) оказание услуг ЖКХ гражданину, который без уважительных причин накопил долг по оплате этих услуг за два или больше месяцев и не погасил долг в течение пяти дней после того, как получил письменное уведомление.

Такое право у них есть на основании постановления Совмина № 1466 от 16 декабря 2005 года.

Причем это предупреждение не просто должно быть опущено в почтовый ящик, а доставлено заказным письмом или вручено гражданину под расписку.

Гражданину с долгами за квартиру могут отключить телевизионные каналы, домашний телефон и электричество, перекрыть газ и воду.

Теплоснабжение коммунальщики могут тоже отключить, хотя это сложная процедура. Дело до этого не дойдет, если в квартире есть дети.

Государство отводит себе двое суток на то, чтобы возобновить оказание всех услуг и снять все ограничения после того, как наниматель или собственник жилья рассчитается по всем долгам.