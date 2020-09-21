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Гаспарян: в Польше считают Брест и Гродно "временно отторгнутыми"
21.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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Гаспарян: в Польше считает Брест и Гродно временно отторгнутыми
Польша мыслит геополитическими категориями. Чтобы в этом убедиться, достаточно поговорить с любым поляком, вы наверняка услышите развернутый анализ текущих мировых событий через призму исключительно польского видения, считает известный политический эксперт, писатель Армен Гаспарян. По его словам, широкое проектное мышление западных белорусских соседей включает в себя и определенный интерес к белорусским землям.
© AFP 2020 / ALIK KEPLICZ
"Поляки имеют свою четко выраженную государственную идеологию, в которой звучит "Великая Польша от моря до моря", и они ее не скрывают. Они изобразили Львов и Вильнюс на своих загранпаспортах. В Беларуси такими важными для Польши реперными точками являются Брест и Гродно. И рано или поздно этот вопрос встанет. Целый ряд польских политологов мне лично говорили о том, что они не признают Брест и Гродно белорусскими землями, считая их временно отторгнутыми от "Великой Польши" со всеми вытекающими отсюда последствиями", – сказал эксперт.
По мнению Гаспаряна, все это прекрасно иллюстрируется
Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Польская мечта о присоединении белорусских земель отнюдь не тайна, говорит политический эксперт Армен Гаспарян.
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