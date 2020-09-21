Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гаспарян: в Польше считает Брест и Гродно временно отторгнутыми Брест и Гродно временно отторгнутыми " data-media-descr="Польская мечта о присоединении белорусских земель отнюдь не тайна, полагает политический эксперт Армен Гаспарян. " data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

Польша мыслит геополитическими категориями. Чтобы в этом убедиться, достаточно поговорить с любым поляком, вы наверняка услышите развернутый анализ текущих мировых событий через призму исключительно польского видения, считает известный политический эксперт, писатель Армен Гаспарян. По его словам, широкое проектное мышление западных белорусских соседей включает в себя и определенный интерес к белорусским землям.

"Поляки имеют свою четко выраженную государственную идеологию, в которой звучит "Великая Польша от моря до моря", и они ее не скрывают. Они изобразили Львов и Вильнюс на своих загранпаспортах. В Беларуси такими важными для Польши реперными точками являются Брест и Гродно. И рано или поздно этот вопрос встанет. Целый ряд польских политологов мне лично говорили о том, что они не признают Брест и Гродно белорусскими землями, считая их временно отторгнутыми от "Великой Польши" со всеми вытекающими отсюда последствиями", – сказал эксперт.

По мнению Гаспаряна, все это прекрасно иллюстрируется событиями августа и сентября 2020 года и той степенью поддержки белорусской оппозиции, которую Польша сегодня демонстрирует. Он напоминает, что в большой политике ничего не делается "просто так", и белорусской общественности стоит крепко об этом подумать.

Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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