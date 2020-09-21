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Около 600 грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси
21.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен - Sputnik. Более 600 грузовых автомобилей скопились на границе Беларуси с соседними странами, такие данные размещены на официальном сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
В минувшие выходные ситуация на границе была довольно спокойной. Уже в понедельник утром проблемы с выездом из Беларуси наблюдаются в некоторых пунктах пропуска на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. В целом на границе выезда в соседние страны ожидают более 610 грузовых машин.
© Sputnik / Виктор Толочко
Так, на белорусско-латвийской границе небольшие затруднения есть в пункте пропуска "Урбаны". Там в очереди стоят более 20 грузовиков.
На границе с Литвой самый большой затор образовался в пункте пропуска "Бенякони": там скопилось более 150 авто. Немного лучше ситуация в "Привалке", где стоят более 130 большегрузов. В пункте пропуска "Каменный Лог" выезда в Евросоюз ожидают более 70 фур.
На белорусско-польской границе серьезная очередь образовалась в пункте пропуска "Брузги" - более 110 автомобилей. В "Берестовице" находятся более 40 грузовиков.
На границе Беларуси с Украиной затруднения по-прежнему наблюдаются в пункте пропуска "Новая Гута", где выезда ждут более 70 грузовых авто. Кроме того, в "Веселовке" находятся более 20 большегрузов.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко
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Проблемы наблюдаются утром в понедельник в некоторых пунктах пропуска на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной.
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