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Около 600 грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси

21.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Более 600 грузовых автомобилей скопились на границе Беларуси с соседними странами, такие данные размещены на официальном сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

В минувшие выходные ситуация на границе была довольно спокойной. Уже в понедельник утром проблемы с выездом из Беларуси наблюдаются в некоторых пунктах пропуска на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. В целом на границе выезда в соседние страны ожидают более 610 грузовых машин.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Так, на белорусско-латвийской границе небольшие затруднения есть в пункте пропуска "Урбаны". Там в очереди стоят более 20 грузовиков.

На границе с Литвой самый большой затор образовался в пункте пропуска "Бенякони": там скопилось более 150 авто. Немного лучше ситуация в "Привалке", где стоят более 130 большегрузов. В пункте пропуска "Каменный Лог" выезда в Евросоюз ожидают более 70 фур.

На белорусско-польской границе серьезная очередь образовалась в пункте пропуска "Брузги" - более 110 автомобилей. В "Берестовице" находятся более 40 грузовиков.

На границе Беларуси с Украиной затруднения по-прежнему наблюдаются в пункте пропуска "Новая Гута", где выезда ждут более 70 грузовых авто. Кроме того, в "Веселовке" находятся более 20 большегрузов.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада". "Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте.

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Теги: Минск
 
 
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Проблемы наблюдаются утром в понедельник в некоторых пунктах пропуска на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной.
 
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