Стачком «Беларуськалий»: еще один шахтер отказался подниматься на поверхность до выполнения требований

Источник материала: Tut.by

Стачком «Беларуськалия» сообщил в своем телеграм-канале, что один из работников рудника 4РУ, по предварительным данным, после ночной смены отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований. Об этом сообщается в телеграм-канале стачкома. Эту информацию TUT.BY подтвердил один из коллег. Оставшегося в шахте работника зовут Олег Куделка. Он передал записку, что останется в шахте, пока не будут выполнены его требования. Среди них — «прекращение беспредела силовиков, запугиваний, задержаний и избиений мирного населения страны», а также отставка гендиректора «Беларуськалия».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«По предварительной информации от работников рудника 4РУ, нервы еще одного шахтера не выдержали творящегося в стране беспредела и беззакония. После ночной смены он отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований», — сообщается в телеграм-канале «Беларуськалия».

Как сообщает стачком, супруга шахтера передала сегодня утром его требования в стачком. Жена Олега отказывается пока от общения с прессой, уточнили в стачечном комитете.

Среди его требований — отставка гендиректора «Беларуськалия», освобождение всех заключенных представителей стачкома, прекращение давления на стачкомовцев и их семьи, отмена решения об увольнении работников из-за забастовок.

Еще одно требование — «прекратить беспредел силовиков, прекратить запугивания, задержания и избиения мирного населения страны»

Ранее 10 сентября шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, а позже присоединился к стачечному комитету.

Напомним, утром 17 августа работники «Беларуськалия» вышли на забастовку, а затем повторили это 18 августа . После этого основная масса работников вышла на работу, а часть продолжила стачку. Около 20 человек по-прежнему находятся в стачечном комитете.

Ранее 11 сентября Минский областной суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалии». Напомним, среди требований бастовавших работников, а также теперь у стачкома предприятия — освобождение всех политических заключенных, отставка Александра Лукашенко, проведение новых выборов.

Тем временем прокуратура Минской области выясняет , к каким негативным экономическим последствиям привела двухдневная забастовка в августе на «Беларуськалии». После этого прокуратура намерена принять меры по возмещению вреда предприятию и рассмотреть вопрос о предъявлении иска в его интересах.

(Будет дополнено.)