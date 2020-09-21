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Стачком «Беларуськалий»: еще один шахтер отказался подниматься на поверхность до выполнения требований
Источник материала: Tut.by
Стачком «Беларуськалия» сообщил в своем телеграм-канале, что один из работников рудника 4РУ, по предварительным данным, после ночной смены отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований. Об этом сообщается в
«По предварительной информации от работников рудника 4РУ, нервы еще одного шахтера не выдержали творящегося в стране беспредела и беззакония. После ночной смены он отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований», — сообщается в телеграм-канале «Беларуськалия».
Как сообщает стачком, супруга шахтера передала сегодня утром его требования в стачком. Жена Олега отказывается пока от общения с прессой, уточнили в стачечном комитете.
Среди его требований — отставка гендиректора «Беларуськалия», освобождение всех заключенных представителей стачкома, прекращение давления на стачкомовцев и их семьи, отмена решения об увольнении работников из-за забастовок.
Еще одно требование — «прекратить беспредел силовиков, прекратить запугивания, задержания и избиения мирного населения страны»
Ранее 10 сентября шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун в шахте
Напомним, утром 17 августа работники «Беларуськалия»
Ранее 11 сентября Минский областной суд
Тем временем прокуратура Минской области
(Будет дополнено.)
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Стачком «Беларуськалий»: еще один шахтер отказался подниматься на поверхность до выполнения требований
Об этом сообщается в телеграм-канал стачкома. Эту информацию TUT.BY подтвердили в стачкоме.
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