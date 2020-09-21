Мастер из России сделала брошь «Нина Багинская» - и она стала хитом. Рассказываем эту добрую историю

Источник материала: Tut.by

Заира Нагуар живет в России и занимается творчеством уже много лет : создает уникальные изделия ручной работы. Смеется, что сферы интересов у нее самые разные: черепа, мишки, горошки, Кинг и Rammstein. Но особое место в ее работе занимают угрюмые зайки и «протестные броши» — протестные, потому что не такие, как все, со своим, не всегда удобным, взглядом на мир.

В одной из таких брошек, сразу ставшей бестселлером, вы можете узнать… нашу Нину Багинскую . О том, как Заира узнала историю Нины, а также о личном знакомстве с известной белоруской, которая стала для мастера символом свободы и борьбы — в нашем интервью.

Подпись, которую Заира сделала к первой публикации по теме броши «Нина Багинская», была такой: «Нам не нужно разбираться в политике или экономике, чтобы реагировать на несправедливость вокруг нас. Нужно просто быть человечным. Искусство — отличный инструмент для борьбы за справедливость и права человека, давайте использовать его. Поэтому мой заяц „Нина“ — вышитая реакция на происходящее…»

И прежде всего, нам захотелось узнать:

— Заира, а почему Нина — заяц? Почему ваш проект посвящен «Хмурому кролику»?

— Зайцы родились абсолютно спонтанно, и решено было их сделать обязательно какими-нибудь недовольными, унылыми, хмурыми. Я редко делаю «улыбчивый» контент. Мне интереснее другие эмоции видеть в работах. Ну, и знающие меня люди, конечно же в зайцах узнают если не меня, то мое отношение ко многим вещам. (Улыбается.)

А так как писать на серьезные темы или иронизировать над чужими и своими недостатками, которые меня волнуют, я не очень хочу в соцсетях, я выбрала наименее травматичный способ — юмор и самоирония. Идей оказалось столько, что для угрюмых зайцев, а также для всяких вредных принцесс и рыб, я выделила новый аккаунт .

К сожалению, я не могу похвастаться тем, что полностью и стабильно могу себя обеспечить. Как и у многих людей творческих профессий, у меня часто пустой холодильник. Но я готова на многое, чтобы иметь относительную свободу и заниматься наилюбимейшим делом. Я могу сесть рано утром за рабочий стол и встать из-за него ночью. Но из-за зрения, которое стремительно испортилось, пришлось существенно сократить свой рабочий день.

— Заира, расскажите, как вы узнали о нашей Нине Багинской?

— В последнее время я очень пристально слежу за ситуацией в Беларуси. И в каком-то из видео я увидела эпическое «Я гуляю» с Ниной Багинской. Я обожаю бунтарей!

Двадцать лет проработала преподавателем, и самыми моими любимыми студентами были те, кто мог противостоять несправедливости, мог задавать неудобные вопросы, красить волосы в нелепый цвет и читать умные книги. С такими всегда всё было по-настоящему.

Чуть позже я погуглила и узнала подробности о биографии Нины… Вдохновилась и как-то перед сном буквально за две минуты нарисовала зайца — Нину и выложила в сториз. Рисунок был очень простым. Мне написала в директ Александра Бонина — тоже мастер и человек, который очень переживает за Беларусь — с просьбой продать ей этот рисунок.

Продать двухминутный рисунок было очень неловко, и я предложила сделать ей такую брошь в подарок. Чтобы хоть как-то, пусть и в лице отдельного человека, поддержать белорусов. Брошь я усложнила, добавила деталей и сделала именно такой, какой ее увидели подписчики.

Ну, а популярной она стала благодаря Надее Ясминскай , которая выложила снимок броши на Фейсбуке (Надея сама не ожидала такого эффекта, в своем посте она пишет: «Я разместила фотографию броши в Фейсбуке, и этот пост набрал более тысячи репостов. Такого у меня никогда не было! Я была поражена. И Заира тоже — ведь к ней на страничку пришли десятки людей, которые хотели заказать такую же «Нину Багинскую»)

Заказов было очень много! И я понимала, что не смогу их осилить. Ни по времени, ни по физическому состоянию. Параллельно кто-то стал переживать на тему моего «обогащения» на брошах с Ниной. (Смеется.)

Стали также спрашивать, знает ли сама Нина о том, что я использую ее образ. Конечно, тут вопрос очень спорный в юридическом плане, но в человеческом я решила сделать следующее: взять личное разрешение Нины на использование ее образов в своих работах. А еще разрешить другим мастерам делать такую же брошь на продажу или в подарок с единственной просьбой — упоминать мое имя. Таким образом, все желающие смогут приобрести такой символ свободы и борьбы.

А желающих очень много. Очень много тех, кто любит и ценит Нину. Много тех, кто живет в других странах и хотели бы эту брошь. Много тех, кто хотел бы приобрести ее в подарок своим мамам.

Сейчас в работе лично у меня первая партия из семи брошей, и делаю я их ну очень долго. Но одна брошь обязательно будет у Нины в скором времени.



Фото: www.instagram.com/zairanaguar

— А как вы познакомились с Ниной? И какие впечатления у вас остались?

— Спасибо огромное одной девушке, которая помогла мне узнать домашний номер телефона Нины Багинской. Правда, мы еще долго не могли сообразить, как мне позвонить с мобильного на городской из России в Минск. (Улыбается.)

Ответила мне Яна, внучка Нины — и дальнейшую помощь оказала мне именно она. Яна сама предложила возможность поговорить с Ниной по скайпу. Сразу «встретиться» не удалось, потому что Нина давала интервью разным каналам и СМИ. И, конечно же, мне было невероятно лестно, что она все-таки нашла возможность пообщаться. Я ужасно волновалась, потому что не знала, что сказать. И как сказать. Да и вообще. (Смеется.)



Фото: www.instagram.com/zairanaguar

Нина говорила на белорусском языке, но все было достаточно понятно. Она дала свое разрешение на «хорошее дело». А еще Нина сказала, что, на самом деле, «гуляць» она не любит, потому что она «працаголiк». (Улыбается.)

— Видела также в комментариях замечание, мол, «неплохо бы деньгами от продаж брошей помочь самой Багинской»…

— Я уже помогаю — сделала перевод после продажи первой партии брошей. Есть только одна проблема: Нина ни от кого не хочет брать деньги. Поэтому мы договорились с ее внучкой о том, что она просто будет покупать Нине что-то нужное и приятное за те средства, что я перевожу.

— Почему из всего изобилия историй и событий в мире вас зацепили именно Беларусь и Нина?

— Потому что мне очень хотелось бы, чтобы мы все жили в правовом государстве. Чтобы мы не боялись за будущее наших детей и за наше настоящее. Чтобы у нас был и выбор, и свобода выбора.