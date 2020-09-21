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Четверть нового российского кредита Беларусь потратит на погашение долга «Газпрому»
21.09.2020 09:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: infotime.co
Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, подчеркнувший, что выделение кредитных средств Беларуси имеет экономическую выгоду и для самой России.
Напомним, что после переговоров Лукашенко и Путина в Сочи было объявлено, что Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долларов в виде кредита. Из них полмиллиарда Беларусь получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Как заявил Силуанов, в основном эта часть кредита будет потрачена на погашение долга Беларуси перед «Газпромом». «Задолженность перед «Газпромом» составляет чуть меньше 330 млн долларов, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда составляет 500 млн долларов. Полный расчет перед нашей газовой компанией», — цитирует Силуанова
На конец марта этого года внешний государственный долг Беларуси по двусторонним кредитам правительства России и ВЭБ.РФ составлял 7,925 млрд долларов, отмечает РБК. В последний раз Россия предоставляла кредит Беларуси в 2017 году на рефинансирование внешнего долга в сумме 700 млн долларов.
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Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, подчеркнувший, что выделение кредитных средств Беларуси имеет экономическую выгоду и для самой России.
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