Источник материала: Ежедневник

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Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, подчеркнувший, что выделение кредитных средств Беларуси имеет экономическую выгоду и для самой России.

Напомним, что после переговоров Лукашенко и Путина в Сочи было объявлено, что Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долларов в виде кредита. Из них полмиллиарда Беларусь получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Как заявил Силуанов, в основном эта часть кредита будет потрачена на погашение долга Беларуси перед «Газпромом». «Задолженность перед «Газпромом» составляет чуть меньше 330 млн долларов, и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда составляет 500 млн долларов. Полный расчет перед нашей газовой компанией», — цитирует Силуанова РБК .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Четверть нового российского кредита Беларусь потратит на погашение долга «Газпрому» Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, подчеркнувший, что выделение кредитных средств Беларуси имеет экономическую выгоду и для самой России.

В интервью российскому телевидению Силуанов подчеркнул, что, кредитуя Беларусь, Россия тем самым поддерживает свою экономику, потому что "обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате".На конец марта этого года внешний государственный долг Беларуси по двусторонним кредитам правительства России и ВЭБ.РФ составлял 7,925 млрд долларов, отмечает РБК. В последний раз Россия предоставляла кредит Беларуси в 2017 году на рефинансирование внешнего долга в сумме 700 млн долларов.