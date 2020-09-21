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Беларусь обогнала Польшу по числу задержанных протестующих – почти 14 тыс.

21.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь обогнала Польшу по числу задержанных протестующих в период ломки режима и продолжает уходить в отрыв, свидетельствуют данные правозащитников.

По данным правозащитного центра «Весна», вчера на акциях протеста были задержаны не менее 236 участников, в том числе не менее 167 человек в Минске.

Таким образом, общее число задержанных в Беларуси с начала стартовавших 9 мая выборов приближается к отметке в 14 тыс. человек.

Как сообщил основатель «Весны» Алесь Беляцкий, до дня выборов, 9 августа, были задержаны около 1700 человек.

После 9 августа, с учетом вчерашних задержаний эта цифра перевалила за 12 тысяч человек.

«Это невероятный масштаб. Обычно даже в президентские годы, в 2006 году или 2010-м, у нас за год было до 3 тысяч людей, которые подвергались репрессиям. Но сейчас ясно, что тут пошли цифры совсем другого порядка. И что самое неприятное и самое опасное – это уголовные дела. Сейчас примерно по политическим мотивам сидят в СИЗО или находятся под подпиской, это значит, что люди находятся в уголовном деле, но в то же время находятся дома, примерно около 300 человек», - сообщил Беляцкий.

По числу задержанных за время протестов Беларусь уже обогнала Польшу времен «Солидарности»: тогда при введенном в стране военном положении были интернированы (задержаны) 10123 человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь обогнала Польшу по числу задержанных протестующих в период ломки режима и продолжает уходить в отрыв, свидетельствуют данные правозащитников.
 
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