FinCEN: Как МТС платил сыну министра нацбезопасности Азербайджана и причем тут Белтелеком

Источник материала: АФН

Одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, МТС, всего год назад вышла из неловкой ситуации. После американского антикоррупционного расследования по поводу перевода денег фирмам дочери бывшего узбекского президента, МТС заключила досудебное соглашение с Минюстом США о выплате штрафа в 850 миллионов долларов.

Однако в отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN всплыли платежи МТС в адрес офшорной компании, близкой к сыну еще одного высокопоставленного чиновника — бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

Об этом пишут «Важные истории», проект российских журналистов, получивших доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.

Родственники бывшего азербайджанского министра нацбезопасности Эльдара Махмудова сколотили огромное состояние — больше 110 миллионов долларов — и стали владельцами недвижимости в Великобритании, Испании, Швейцарии, а также бизнесов в разных концах мира. Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам в конце 2019 года.

Глава внезапно разбогатевшей семьи — Эльдар Махмудов — был освобожден от должности министра нацбезопасности еще в октябре 2015 года. Это случилось во время большого уголовного расследования, которое привело к тому, что в розыске оказался друг и деловой партнер сына министра, а под уголовное дело о присвоении и растрате попал его родственник, занимавший руководящую должность в предприятии азербайджанского Министерства связи.

Друг и партнер сына бывшего министра нацбезопасности — предприниматель Аяз Керимов — владел и руководил офшорной компанией Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, которая, несмотря на почти полную безвестность, стала крупным игроком на рынке связи Азербайджана.

Журналисты выяснили, что офшорной компанией распоряжался сын экс-министра нацбезопасности — Анар Махмудов, а ее бизнес достиг государственных масштабов: в 2015 году «дочка» этой офшорной компании (Cartburg Networks Corp) подписала в Баку соглашение с белорусским «Белтелекомом» на оказание услуг международной электросвязи. При торжественном подписании документа присутствовал тогдашний министр связи Азербайджана (впоследствии его тоже отстранили от должности после того, как началось расследование). Соглашение с «дочкой» малоизвестной офшорной фирмы подписали и некоторые республиканские госкомпании, без ведома которых невозможно работать на азербайджанском телекоммуникационном рынке.

Но офшорная фирма, связанная с родственником высокопоставленного чиновника Азербайджана, привлекла не только «Белтелеком».

По данным файлов FinCEN, гигант российского телекоммуникационного рынка — компания МТС — с 20 ноября 2015 года в несколько переводов заплатила Caspian Telecommunication больше 5,3 миллиона долларов.

Владелец Caspian — Аяз Керимов — в Азербайджане объявлен в розыск в 2016 году. Обвиняемым по уголовному делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах он стал в декабре 2015 года — всего через несколько месяцев после того, как его офшорная фирма получила миллионы долларов от МТС.

В МТС «Важным историям» сообщили, что у компании «нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане». Платежи объяснили тем, что в декабре 2013 года МТС и Caspian Telecommunication «заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а также на мобильные и фиксированные номера в Азербайджане». В МТС подчеркнули, что договор действовал в 2014 и 2015 годах, и его рамках платежи за обмен трафиком осуществлялись в обе стороны.