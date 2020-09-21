ООН отказалась рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

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Соответствующее письмо генсек направил председателю Совета Безопасности ООН. Он отметил, что, несмотря на поданное США ранее уведомление о неисполнении Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), СБ ООН "не предпринял никаких действий".





"Есть неопределенность в отношении того, действительно ли был начат процесс, изложенный в пункте 11 резолюции 2231. <...> Генеральный секретарь не в том положении, чтобы действовать так, будто такой неопределенности не существует", — отмечается в письме.