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Александр Лисовский: на данный момент Альшевский не в отставке
Источник материала: Партизан
Тренер БАТЭ Александр Лисовский прокомментировал выездную победу над "Слуцком" (3:1) в матче 24-го тура чемпионата страны.
- Все хорошо, доволен ребятами. С учетом того, что пару дней назад у нас была игра с Софией, перелеты, — молодцы. Плюс погодные условия — жара такая. Молодцы. Начало было тяжеленькое, гол пропустили, но разбегались и переломили ход встречи. Красавцы, заслуженная победа.
- Что с эмоциональным фоном в команде после поражения от софийского ЦСКА?
- Конечно, он не лучший, это понятно. Думаю, такими победами мы будем его поднимать.
- Кирилла Альшевского нет, какой статус у бывшего тренера команды? Или он еще действующий?
Как и было. Я старший тренер. Не секрет, что он (Кирилл Альшеский. — Прим.) приболел. Мы знали, что сюда поедем без него. А дальше там уже...
- То есть он не в отставке?
- На данный момент да.
- Каким видите финишный отрезок чемпионата для БАТЭ?
- Каждая игра кубковая. Вот и все. Тяжелые игры — и каждая кубковая. Не смотрим вперед через тур, два. Есть следующий соперник — должны быть готовы к нему на 100%, — сказал Лисовский в эфире
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Тренер БАТЭ Александр Лисовский прокомментировал выездную победу над "Слуцком" (3:1) в матче 24-го тура чемпионата страны.
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