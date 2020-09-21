Александр Лисовский: на данный момент Альшевский не в отставке













- Все хорошо, доволен ребятами. С учетом того, что пару дней назад у нас была игра с Софией, перелеты, — молодцы. Плюс погодные условия — жара такая. Молодцы. Начало было тяжеленькое, гол пропустили, но разбегались и переломили ход встречи. Красавцы, заслуженная победа.





- Что с эмоциональным фоном в команде после поражения от софийского ЦСКА?





- Конечно, он не лучший, это понятно. Думаю, такими победами мы будем его поднимать.





- Кирилла Альшевского нет, какой статус у бывшего тренера команды? Или он еще действующий?





Как и было. Я старший тренер. Не секрет, что он (Кирилл Альшеский. — Прим.) приболел. Мы знали, что сюда поедем без него. А дальше там уже...





- То есть он не в отставке?





- На данный момент да.





- Каким видите финишный отрезок чемпионата для БАТЭ?





"Беларусь 5". - Каждая игра кубковая. Вот и все. Тяжелые игры — и каждая кубковая. Не смотрим вперед через тур, два. Есть следующий соперник — должны быть готовы к нему на 100%, — сказал Лисовский в эфире



