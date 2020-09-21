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В Вильнюс решать "белорусский вопрос" прилетел представитель Госдепа США
Источник материала: Партизан
Координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс проведет встречу с представителями белорусской оппозиции и организаций гражданского общества.
Встреча состоится в понедельник, 21 сентября, в Литве, передает
Предполагается, что Натан Сейлс встретится с членами гражданского общества Беларуси, чтобы «обсудить, как США могут поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов», — указано в сообщении.
Если называть должность Натана Сэйлса полностью, то он - исполняющий обязанности замминистра США по вопросам безопасности, демократии и прав человека, посол по особым поручениям по вопросам борьбы против терроризма Госдепартамента США. Так что скорее, речь на встрече в Вильнюсе пойдет о демократии и правах человека в Беларуси, нежели о терроризме.
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Координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс проведет встречу с представителями белорусской оппозиции и организаций гражданского...
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