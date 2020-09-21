ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вильнюс решать "белорусский вопрос" прилетел представитель Госдепа США

21.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс проведет встречу с представителями белорусской оппозиции и организаций гражданского общества.


Встреча состоится в понедельник, 21 сентября, в Литве, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

Предполагается, что  Натан Сейлс встретится с членами гражданского общества Беларуси, чтобы «обсудить, как США могут поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов», — указано в сообщении.

Если называть должность Натана Сэйлса полностью, то он - исполняющий обязанности замминистра США по вопросам безопасности, демократии и прав человека, посол по особым поручениям по вопросам борьбы против терроризма Госдепартамента США. Так что скорее, речь на встрече в Вильнюсе пойдет о демократии и правах человека в Беларуси, нежели о терроризме. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс проведет встречу с представителями белорусской оппозиции и организаций гражданского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что-то с памятью моей стало. Развеяны мифы о болезни Альцгеймера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика