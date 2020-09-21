В Беларуси введут жесткий контроль над печатным станком

Банки на днях получили на рассмотрение законопроект, который призван обеспечить финансовую стабильность в стране. Документ предполагает расширение полномочий Нацбанка, усиление банковского надзора и контроля над эмиссией.





Нацбанк просит больше независимости

В развитых странах, а также в соседней России (с 2014 года) для обеспечения низких темпов роста цен используется режим таргетирования инфляции. Упрощенно смысл его заключается в том, что для сдерживания инфляционных процессов власти используют не только монетарные методы, но и коммуникационные, и за счет управления ожиданиями населения и предприятий обеспечивают низкую инфляцию.

В Беларуси до 2014 года Нацбанк уделял основное внимание сдерживанию курса доллара, и лишь с 2015 года стал проводить целенаправленную политику для замедления инфляционных процессов. Для решения этой задачи используется режим монетарного таргетирования, который подразумевает ограничение денежного предложения.

Последние несколько лет Нацбанк, чтобы укротить рост цен, готовится перейти на режим таргетирования инфляции. Однако для перехода на этот режим Нацбанку не хватает полномочий, то есть операционной независимости.

В законопроекте, который на днях поступил на рассмотрение коммерческих банков, предлагается передать Нацбанку право самостоятельно утверждать Основные направления денежно-кредитной политики, дополнив документ дополнительной информацией для объяснения своей политики. Сейчас это практически невозможно сделать, так как ОНДКП утверждается главой государства, и любая цифра в документе является обязательной для исполнения.

Кроме этого, в упомянутом законопроекте предлагается предоставить Нацбанку полномочия обнародовать собственные оценки и прогнозы экономической ситуации.

«Переход Нацбанка на режим таргетирования инфляции предполагает достижение низких темпов роста потребительских цен путем управления ожиданиями экономических агентов. Поэтому центральный банк хочет иметь полномочия не только готовить, но и обнародовать свои прогнозы, тем самым повышать доверие к проводимой политике», — отметил в комментарии для БелаПАН председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

Коммерческим банкам грозят большие санкции

В целом законопроект направлен на создание «эффективного правового механизма» для обеспечения ценовой и финансовой стабильности.

Поэтому Нацбанк включил туда в том числе меры, касающиеся регулирования деятельности банков.

В обосновании Нацбанка к законопроекту обращает на себя внимание, в частности, пункт о том, что в случае принятия этого документа центральный банк получит право применять довольно жесткие экономические санкции по отношению к коммерческим банкам, которые создают угрозы для своего безопасного функционирования.

Так, при выявлении нарушений, а также действий (бездействий) банка, которые привели к угрозам его безопасного функционирования, Нацбанк может взыскать в республиканский бюджет денежные средства в размере до одного процента от размера нормативного капитала коммерческого банка.

По мнению регулятора, возможность применения «мер экономического воздействия» позволит поэтапно ужесточать меры надзорного реагирования в случае бездействия собственников банков и стимулировать их «к проведению должной работы по урегулированию выявленных нарушений».

Кстати, под нарушениями, за которые Нацбанк может ввести суровые санкции, понимается также установление фактов в коммерческих банках осуществления операций, связанных «с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем».

Планы Нацбанка ужесточить банковский надзор, видимо, вызваны «делом Белгазпромбанка» , менеджмент которого как раз и обвиняется в организации «противоправной деятельности», связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Страховка от дурака

Еще один пункт законопроекта, заслуживающий внимания, также касается финансовый стабильности и предусматривает ужесточение контроля над эмиссией.

Так, дополнение статьи 55 Банковского кодекса, которое предусматривает законопроект, «исключает возможность осуществления финансирования дефицита бюджета за счет эмиссионных ресурсов Национального банка». А именно — путем покупки государственных ценных бумаг при их первичном размещении.

По мнению Нацбанка, этот пункт «является необходимым условием обеспечения жесткого контроля за эмиссией с целью обеспечения ценовой стабильности и макроэкономической сбалансированности в целом».

Белорусские экономисты поддерживают запрет на использование эмиссии для покрытия дефицита бюджета.

«Современная история Беларуси связана с чрезмерно высокой инфляцией, поскольку у нас часто пытались керосинчика в виде эмиссии подлить в экономику для решения возникающих проблем. Однако события последнего десятилетия показали, что такая практика не устраняла причин экономических проблем, а вызывало двузначную инфляцию», — отмечает Игорь Пелипась.

Когда от эмиссии в 2015 году, вспоминает экономист, государство стало отказываться, то «у нас и инфляция быстро снизилась до однозначных величин, и удалось стабилизировать ситуацию с курсом белорусского рубля».

«Поэтому запрет на использование эмиссии для финансирования дефицита бюджета поддерживаю. Дай волю любые проблемы, которые возникают в экономике, решать с помощью эмиссии, так и будет происходить», — подчеркивает Пелипась.

Другие эксперты также считают, что предложение Нацбанка запретить использовать эмиссию — попытка защитить финансовую и ценовую стабильность от волюнтаристских решений, которые могут быть инициированы отдельными ведомствами.

«Данная норма — это страховка для Нацбанка на случай, если на фоне дефицита бюджета центральный банк будут понуждать использовать эмиссионные ресурсы для решения проблем в сфере госфинансов. Нацбанк инициирует превентивные меры для того, чтобы проблемы, которые проявляются в реальном секторе и в бюджете, не привели к возникновению кризиса в финансовом секторе», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

При этом эксперт считает, что рост дефицита бюджета может иметь место. Напомним, в январе—августе расходы бюджета уже превысили доходы на 1,6 млрд рублей.

«Весной на фоне пандемии промышленные предприятия заставляли сохранять объемы производства, не глядя на падение спроса, и это породило рост складских запасов. Идеальный сценарий заключается в том, что мировая конъюнктура улучшилась, и эти запасы удастся распродать. Однако если этого не произойдет, то финансовые проблемы в реальном секторе будут сохраняться», — считает Крук.

Если это случится, предполагает эксперт, то это «может привести и к увеличению дефицита бюджета, а может породить и сценарий эмиссионного кредитования экономики». «Какое из зол в этом случае выберут белорусские власти, сказать сейчас сложно», — подчеркивает Крук.