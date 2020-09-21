Главы МИД стран ЕС рассмотрят сегодня санкции в отношении Беларуси

Сегодня на встрече глав внешнеполитических ведомств 27 государств Евросоюза будет рассмотрен вопрос о санкциях в отношении Беларуси.

Как ранее уже сообщалось, под санкции попадут лица, ответственные за фальсификации на выборах президента, а также за насилие и репрессии в отношении участников мирного протеста.

Отмечалось, что участие во встрече примет экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.