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Главы МИД стран ЕС рассмотрят сегодня санкции в отношении Беларуси
Источник материала: Навiны
Сегодня на встрече глав внешнеполитических ведомств 27 государств Евросоюза будет рассмотрен вопрос о санкциях в отношении Беларуси.
Как ранее уже сообщалось, под санкции попадут лица, ответственные за фальсификации на выборах президента, а также за насилие и репрессии в отношении участников мирного протеста.
Отмечалось, что участие во встрече примет экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Решение пригласить политика, которого многие в Европе считают представителем белорусского народа, было
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Сегодня на встрече глав внешнеполитических ведомств 27 государств Евросоюза будет рассмотрен вопрос о санкциях в отношении Беларуси.
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