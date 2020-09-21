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Главы МИД стран ЕС рассмотрят сегодня санкции в отношении Беларуси

21.09.2020 09:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня на встрече глав внешнеполитических ведомств 27 государств Евросоюза будет рассмотрен вопрос о санкциях в отношении Беларуси.

Как ранее уже сообщалось, под санкции попадут лица, ответственные за фальсификации на выборах президента, а также за насилие и репрессии в отношении участников мирного протеста.

Отмечалось, что участие во встрече примет экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Решение пригласить политика, которого многие в Европе считают представителем белорусского народа, было осуждено МИДом Беларуси. Белорусских коллег в этом плане поддержала официальная Москва.

 
 
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Сегодня на встрече глав внешнеполитических ведомств 27 государств Евросоюза будет рассмотрен вопрос о санкциях в отношении Беларуси.
 
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