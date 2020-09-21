Тихановская: каждый гражданин имеет право быть свободным, а каждый силовик имеет право не исполнять преступные приказы

Светлана Тихановская прокомментировала прошедший в Беларуси Марш справедливости, отметив, что протест белорусов остается мирным.

В воскресенье люди вновь показали, что «наш мирный протест не затихает ни в Минске, ни в регионах». Она подчеркнула, что люди выходят на марши, «даже несмотря на задержания, предупредительные выстрелы в воздух, пускание газа и колонны военной техники в городах».

Тихановская отметила, что не обошлось без задержаний и потребовала немедленного освобождения всех задержанных и политзаключенных.

Экс-кандидат обратила особое внимание на то, что каждый гражданин Беларуси «имеет право быть свободным», а каждый силовик «имеет право не исполнять приказы против собственного народа».