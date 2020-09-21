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Православные Беларуси отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен - Sputnik. Рождество Пресвятой Богородицы, которое ежегодно празднуется 21 сентября, отмечает сегодня православная церковь.
В канун праздника Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит минский и Заславский Вениамин возглавил всенощные бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в Белорусском экзархате.
Богородичные праздники особенно любимы и почитаемы в народе и многие из них приходятся на осенний период, начиная с Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается в самом конце августа. А в середине октября церковь будет отмечать Покров Пресвятой Богородицы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Рождество Богородицы – это один из 12 главных (двунадесятых) праздников, установленных в память о самых значительных событиях земной жизни Иисуса Христа и Богоматери.
Предполагается, что он был установлен в конце V – начале VI века в Византии, а впоследствии стал отмечаться и в Риме. Со временем он стал одним из самых почитаемых праздников христианства.
Как рассказали Sputnik в экзархате, сегодня с самого утра в православных совершаются торжественные молебны.
"Богородичные службы отличаются особой красотой в храмах много осенних цветов, верующие стараются принести именно белые - как символ святости Богородицы. В священники при богослужении используют одежды голубого цвета, в церковной традиции символизирующего непорочность и чистоту", – рассказали в Экзархате.
Праздник Рождества Богородицы приходится на период окончания жатвы, с этим периодом связаны многие народные верования, в первую очередь по поводу урожая. По 21 сентября определяли погоду на осень – если яркий и солнечный день, то и вся осень будет такой.
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Согласно народным приметам, если 21 сентября солнечно и ясно, то и вся осень этого года будет такой.
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