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Православные Беларуси отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

21.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Рождество Пресвятой Богородицы, которое ежегодно празднуется 21 сентября, отмечает сегодня православная церковь.

В канун праздника Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит минский и Заславский Вениамин возглавил всенощные бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в Белорусском экзархате. 

Богородичные праздники особенно любимы и почитаемы в народе и многие из них приходятся на осенний период, начиная с Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается в самом конце августа. А в середине октября церковь будет отмечать Покров Пресвятой Богородицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Рождество Богородицы – это один из 12 главных (двунадесятых) праздников, установленных в память о самых значительных событиях земной жизни Иисуса Христа и Богоматери.

Предполагается, что он был установлен в конце V – начале VI века в Византии, а впоследствии стал отмечаться и в Риме. Со временем он стал одним из самых почитаемых праздников христианства.

Как рассказали Sputnik в экзархате, сегодня с самого утра в православных совершаются торжественные молебны.

"Богородичные службы отличаются особой красотой в храмах много осенних цветов, верующие стараются принести именно белые - как символ святости Богородицы. В священники при богослужении используют одежды голубого цвета, в церковной традиции символизирующего непорочность и чистоту", – рассказали в Экзархате.

Праздник Рождества Богородицы приходится на период окончания жатвы, с этим периодом связаны многие народные верования, в первую очередь по поводу урожая. По 21 сентября определяли погоду на осень – если яркий и солнечный день, то и вся осень будет такой.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно народным приметам, если 21 сентября солнечно и ясно, то и вся осень этого года будет такой.
 
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