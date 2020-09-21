Сериалы «Шиттс Крик», «Хранители» и «Наследники» стали фаворитами «Эмми»

Источник материала: Onliner

Этой ночью прошла церемония «Эмми», на которой Американская телевизионная академия выбрала лучшие ТВ-проекты. Главные награды сорвали сериалы «Хранители», «Наследники» и «Шиттс Крик».

Лучшим комедийным сериалом стал «Шиттс Крик» — девять статуэток. Сериал повествует о богатом семействе, которое оказалось на грани разорения. Теперь уже бывшему миллиардеру с женой и детьми предстоит переехать в деревушку и жить «как все». Лента, помимо прочего, взяла статуэтки за главную мужскую (Юджин Леви) и женскую (Кэтрин О’Хара) роли комедийного сериала, а также за второстепенные роли (Дэн Леви, Энни Мерфи).

В категории мини-сериалов победил супергеройский проект «Хранители»: лучшая женская роль (Реджина Кинг), лучшая мужская роль второго плана (Яхья Абдул-Матин II), лучшая женская роль второго плана (Джин Смарт) и главная награда — «Лучший мини-сериал».

Лучшим драматическим сериалом признан «Наследники». Помимо этой награды, сериал взял призы за лучшую мужскую роль драматического сериала (Джереми Стронг) и др. Лента рассказывает о пожилом руководителе медийной корпорации, вокруг которого вьются молодые наследники — они хотят прибрать к рукам бизнес отца после его смерти.