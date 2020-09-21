Еще один солигорский шахтер отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований (обновлено)

Источник материала: Onliner

Солигорский стачком информирует о том, что очередной работник «Беларуськалия» отказался сегодня утром подниматься из шахты после ночной смены. По предварительной информации, речь идет о горном мастере 4-го рудоуправления Олеге Кудёлке. Через жену он передал стачкому свое обращение и требования. События разворачиваются на глубине 440 метров.

— Смена закончилась в 7 утра. Примерно в это время нас забирает машина и вывозит на-гора где-то к 7:50. Мой начальник — старший смены — сказал, что не будет подниматься наверх. Просто дал мне записку и попросил, чтобы я позвонил его жене. В записке было сказано: «Присоединяюсь к стачке и до выполнения требований стачкома отказываюсь выезжать на поверхность». Наручниками он себя не приковывал. У нас такая шахта (горизонт 440 метров), что в ней много мест, где можно спрятаться, уйти. Это не кабинет. Что будет дальше — непонятно, но вроде как рабочих уже отправили его искать, — пояснил коллега мужчины Сергей.

На поверхность мастер передал записку.





Кроме того, он заблаговременно заготовил более подробное обращение, адресованное руководителю ОАО «Беларуськалий» Ивану Головатому. В этом письме содержится критика его кадровой политики, отношений с независимым профсоюзом, системы закупки оборудования («уазики в шахте рассыпаются от старости, механики ремзон покупают запчасти за свои деньги на рынке...»).

В числе множества претензий горный мастер пишет: «Где объективное расследование несчастных случаев, которых все больше? Сколько скрываются под давлением администрации?.. Только весной за полтора месяца три несчастных случая на 4-м РУ...»

Упомянул и процессы, происходящие в целом в стране. Упрекает руководителя в том, что коллектив так и не услышал от него об отношении к результатам выборов, к избиениям граждан, в том числе работников «Беларуськалия». «Почему до сих пор не освобождены политзаключенные? Почему последовательно увольняют работников предприятия, выразивших гражданскую позицию?..» — спрашивает у гендиректора мастер.

Требования Олега Кудёлки таковы:

отставка гендиректора;

освобождение задержанных стачкомовцев «Беларуськалия»;

прекращение давления на членов стачкома и их семьи;

отмена решения об увольнении бастующих работников «Беларуськалия»;

прекращение «беспредела силовиков».

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