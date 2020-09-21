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Еще один солигорский шахтер отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований (обновлено)
Источник материала: Onliner
Солигорский стачком
— Смена закончилась в 7 утра. Примерно в это время нас забирает машина и вывозит на-гора где-то к 7:50. Мой начальник — старший смены — сказал, что не будет подниматься наверх. Просто дал мне записку и попросил, чтобы я позвонил его жене. В записке было сказано: «Присоединяюсь к стачке и до выполнения требований стачкома отказываюсь выезжать на поверхность». Наручниками он себя не приковывал. У нас такая шахта (горизонт 440 метров), что в ней много мест, где можно спрятаться, уйти. Это не кабинет. Что будет дальше — непонятно, но вроде как рабочих уже отправили его искать, — пояснил коллега мужчины Сергей.
На поверхность мастер передал записку.
Кроме того, он заблаговременно заготовил более подробное обращение, адресованное руководителю ОАО «Беларуськалий» Ивану Головатому. В этом письме содержится критика его кадровой политики, отношений с независимым профсоюзом, системы закупки оборудования («уазики в шахте рассыпаются от старости, механики ремзон покупают запчасти за свои деньги на рынке...»).
В числе множества претензий горный мастер пишет: «Где объективное расследование несчастных случаев, которых все больше? Сколько скрываются под давлением администрации?.. Только весной за полтора месяца три несчастных случая на 4-м РУ...»
Упомянул и процессы, происходящие в целом в стране. Упрекает руководителя в том, что коллектив так и не услышал от него об отношении к результатам выборов, к избиениям граждан, в том числе работников «Беларуськалия». «Почему до сих пор не освобождены политзаключенные? Почему последовательно увольняют работников предприятия, выразивших гражданскую позицию?..» — спрашивает у гендиректора мастер.
Требования Олега Кудёлки таковы:
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Еще один солигорский шахтер отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований (обновлено)
Солигорский стачком информирует о том, что очередной работник «Беларуськалия» отказался сегодня утром подниматься из шахты после ночной смены. По...
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