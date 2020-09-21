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Еще один солигорский шахтер отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований (обновлено)

21.09.2020 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Солигорский стачком информирует о том, что очередной работник «Беларуськалия» отказался сегодня утром подниматься из шахты после ночной смены. По предварительной информации, речь идет о горном мастере 4-го рудоуправления Олеге Кудёлке. Через жену он передал стачкому свое обращение и требования. События разворачиваются на глубине 440 метров.

Смена закончилась в 7 утра. Примерно в это время нас забирает машина и вывозит на-гора где-то к 7:50. Мой начальник — старший смены — сказал, что не будет подниматься наверх. Просто дал мне записку и попросил, чтобы я позвонил его жене. В записке было сказано: «Присоединяюсь к стачке и до выполнения требований стачкома отказываюсь выезжать на поверхность». Наручниками он себя не приковывал. У нас такая шахта (горизонт 440 метров), что в ней много мест, где можно спрятаться, уйти. Это не кабинет. Что будет дальше — непонятно, но вроде как рабочих уже отправили его искать, — пояснил коллега мужчины Сергей.

На поверхность мастер передал записку.

Еще один солигорский шахтер отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований (обновлено)

Кроме того, он заблаговременно заготовил более подробное обращение, адресованное руководителю ОАО «Беларуськалий» Ивану Головатому. В этом письме содержится критика его кадровой политики, отношений с независимым профсоюзом, системы закупки оборудования («уазики в шахте рассыпаются от старости, механики ремзон покупают запчасти за свои деньги на рынке...»).

В числе множества претензий горный мастер пишет: «Где объективное расследование несчастных случаев, которых все больше? Сколько скрываются под давлением администрации?.. Только весной за полтора месяца три несчастных случая на 4-м РУ...»

Упомянул и процессы, происходящие в целом в стране. Упрекает руководителя в том, что коллектив так и не услышал от него об отношении к результатам выборов, к избиениям граждан, в том числе работников «Беларуськалия». «Почему до сих пор не освобождены политзаключенные? Почему последовательно увольняют работников предприятия, выразивших гражданскую позицию?..» — спрашивает у гендиректора мастер.

Требования Олега Кудёлки таковы:

  • отставка гендиректора;
  • освобождение задержанных стачкомовцев «Беларуськалия»;
  • прекращение давления на членов стачкома и их семьи;
  • отмена решения об увольнении бастующих работников «Беларуськалия»;
  • прекращение «беспредела силовиков».

 

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Солигорский стачком информирует о том, что очередной работник «Беларуськалия» отказался сегодня утром подниматься из шахты после ночной смены. По...
 
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