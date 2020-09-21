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В белорусских рублях - больше средней зарплаты по Минску. Стоянов рассказал о своей пенсии

21.09.2020 09:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный актер Юрий Стоянов раскрыл в интервью размер своей пенсии. Она состоит из двух частей: «основная» и выплаты за звание народного артиста. Об этом рассказала lenta.ru.


Основная часть пенсии артиста составляет 23 тысячи российских рублей в месяц (это примерно 787 белорусских).

Кроме того, Стоянов получает надбавки, одна из которых — за звание народного артиста России. В разговоре с журналистом актер разъяснил, что в Москве такая надбавка составляет 30 тысяч российских рублей. В белорусских это около 1026.

Вместе со всеми своими выплатами, которые Стоянов не озвучил, он получает 61 тысячу российских рублей (2087 белорусских).

Юрий Стоянов стал известен как автор, режиссер и актер телепередачи «Городок». Также артист снимался в фильмах «Ландыш серебристый», «Гитлер капут!» и «12».

Вспомните, сколько получают на пенсии другие известные люди

 
 
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Пенсия состоит из двух частей: основная и выплаты за звание народного артиста.
 
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