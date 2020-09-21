|
Под Минском Peugeot сбил лося, выехал на встречку и врезался в Kia: погибли три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека погибли в аварии, которая произошла 20 сентября, около 21.00, в Минском районе,
Предварительно установлено, что 39-летний водитель Peugeot ехал по трассе Р23. В какой-то момент он сбил лося, после чего автомобиль выехал на встречку и врезался в Kia Sportage, которым управлял 46-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя, а также пассажирка Peugeot от полученных травм умерли на месте происшествия. В аварии также пострадал 14-летний пассажир Peugeot, его госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии также пострадал 14-летний пассажир Peugeot, его госпитализировали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)