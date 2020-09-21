Под Минском Peugeot сбил лося, выехал на встречку и врезался в Kia: погибли три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека погибли в аварии, которая произошла 20 сентября, около 21.00, в Минском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Предварительно установлено, что 39-летний водитель Peugeot ехал по трассе Р23. В какой-то момент он сбил лося, после чего автомобиль выехал на встречку и врезался в Kia Sportage, которым управлял 46-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя, а также пассажирка Peugeot от полученных травм умерли на месте происшествия. В аварии также пострадал 14-летний пассажир Peugeot, его госпитализировали.