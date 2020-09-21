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В Молодечненском районе перевернулся Dodge - погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Водитель и пассажир погибли при опрокидывании автомобиля в Молодечненском районе,
Авария произошла 19 сентября, около 19.00. По предварительной информации, 33-летний водитель Dodge не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель и 60-летний пассажир легковушки от полученных травм погибли. Оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.
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Авария произошла 19 сентября, около 19.00.
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