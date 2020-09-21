В Молодечненском районе перевернулся Dodge - погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир погибли при опрокидывании автомобиля в Молодечненском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 19 сентября, около 19.00. По предварительной информации, 33-летний водитель Dodge не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель и 60-летний пассажир легковушки от полученных травм погибли. Оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.