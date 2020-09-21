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На «Беларуськалии» снова неспокойно. Еще один шахтер отказался подниматься из шахты

21.09.2020 10:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ex-press.by

По сообщению стачкома «Беларуськалия», шахтер передал обращение, адресованное гендиректору предприятия Ивану Головатому.

Документ предоставила супруга шахтера. В нем работник «Беларуськалия» обращается к руководителю предприятия, с которым вместе учился в Санкт-Петербургском горном университете.  Шахтер говорит о подавлении независимого профсоюза на предприятии, «откатах», бездумной кадровой политике и других проблемах, а также выражает возмущение тем, как руководство реагирует на события в стране. Шахтер требует отставки гендиректора, освобождения заключенных стачкомовцев предприятия, отмены решения по увольнению бастующих шахтеров, прекращения "беспредела силовиков".

По информации коллег из 4 РУ, «вся верхушка рудника поехала в шахту. Начальник рудника, главный инженер, главный энергетик, инженер по тб", сообщает стачком.

Напомним, что  10 сентября аналогичную акцию протеста объявлял шахтер Юрий Корзун. 

 
 
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По сообщению стачкома «Беларуськалия», шахтер передал обращение, адресованное гендиректору предприятия Ивану Головатому.
 
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