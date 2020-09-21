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Рапота заявил о договоренности активизировать работу по интеграционным дорожным картам
21.09.2020 10:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: souzveche.ru
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что "по некоторым дорожным картам предложено активизировать деятельность". О каких именно дорожных картах идет речь, он не уточнил.
Григорий Рапота в эфире телеканала
Госсекретарь заверил также, что министерства связи Беларуси и России намерены до конца 2020 года решить вопрос об отмене роуминга между двумя странами. «На последнем правительственном заседании министерств [связи] были даны обещания, что до конца этого года все-таки этот вопрос решим", - сказал Рапота.
Ранее сообщалось, что белорусские и российские операторы до 24 сентября протестируют работу в условиях отмены роуминга на территории Союзного государства и заключат соглашения по борьбе с мошенничеством.
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019-го была утверждена дорожная карта, согласно которой плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.
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Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что "по некоторым дорожным картам предложено активизировать деятельность". О каких именно дорожных...
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