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Рапота заявил о договоренности активизировать работу по интеграционным дорожным картам

21.09.2020 10:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: souzveche.ru

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что "по некоторым дорожным картам предложено активизировать деятельность". О каких именно дорожных картах идет речь, он не уточнил.

Григорий Рапота в эфире телеканала «Беларусиь-1» добавил также, что "в этом месяце предстоит заседание Группы высокого уровня, и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими дорожными картами".

Госсекретарь заверил также, что министерства связи Беларуси и России намерены до конца 2020 года решить вопрос об отмене роуминга между двумя странами. «На последнем правительственном заседании министерств [связи] были даны обещания, что до конца этого года все-таки этот вопрос решим", -  сказал Рапота.

Ранее сообщалось, что белорусские и российские операторы до 24 сентября протестируют работу в условиях отмены роуминга на территории Союзного государства и заключат соглашения по борьбе с мошенничеством.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019-го была утверждена дорожная карта, согласно которой плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

 
 
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Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что "по некоторым дорожным картам предложено активизировать деятельность". О каких именно дорожных...
 
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