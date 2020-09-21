|
Работник Беларуськалия отказался подниматься из шахты, протестуя против беззакония
Источник материала: АФН
Один из работников 4-го рудоуправления Беларуськалия Олег Куделка в знак протеста против беспредела и беззакония в стране после ночной смены он отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований.
Об этом сообщает телеграм-канал стачкома Беларуськалия.
В числе требований Олег Кудёлка перечисляет отставку гендиректора Беларуськалия Ивана Головатого, которого Куделка знает лично со времен студенчества, прекращение преследования и немедленной освобождение всех задержанных членов стачкома, отмену «преступного решения» по увольнению всех бастующих работников Беларуськалия.
Олег Кудёлка также требует прекратить беспредел силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны.
Отказавшийся подниматься на поверхность рабочий отмечает, что у него есть несовершеннолетние дети и непогашенный кредит…
Стачком призывает работников Беларуськалия поддержать Олега Куделко, в то время как руководство предприятия пытается погасить очередной публичный протест.
"По информации … вся верхушка рудника поехала в шахту. Начальник рудника, главный инженер, главный энергетик, инженер по ТБ", - сообщает стачком со ссылкой на одного из работников 4-го РУ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из работников 4-го рудоуправления Беларуськалия Олег Куделка в знак протеста против беспредела и беззакония в стране после ночной смены он отказался...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)