Гостаможслужба Украины сообщает о проблемах с ввозом битума из Беларуси

"Со вчерашнего вечера водителями грузовиков создаются препятствия для пропуска битумовозов в зону таможенного контроля. Это отнюдь не способствует ритмическому пропуску транспортных средств через таможенную границу и оформлению товаров", - говорится в релизе.





Согласно ему, в очереди на въезд в Украину находилось около 900 транспортных средств (ТС), на выезд - 300.





За указанные сутки сотрудники Киевской таможни пропустили на 101 грузовик с товарами меньше, чем за предыдущие сутки. "Всего с полуночи 19 сентября в пункте пропуска "Выступовичи" оформлено 331 ТС, из них въезд в Украину - 201 ТС (61 битумовоз). А с полуночи 20 сентября Киевская таможня смогла оформить только 6 битумовозов", - уточняется в сообщении.





Пробки в "Выступовичах" возникли из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи", вызванного ситуацией с хасидами. Гостаможслужба прикладывала особые усилия, чтобы перевозки битума в возникшей ситуации происходили без задержек, так как он имеет ограниченный срок транспортировки, однако это вызвало протесты других грузоперевозчиков.





Для разрешения ситуации с пунктом пропуска "Выступовичи" выехало руководство Киевской таможни Гостаможслужбы, говорится в релизе.





"Создание любого хаоса будет только мешать работе таможенников и увеличивать время вашего ожидания. Обращайтесь цивилизованно", - призвал перевозчиков и водителей и.о. начальника Киевской таможни Сергей Сличко.







