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Гостаможслужба Украины сообщает о проблемах с ввозом битума из Беларуси

21.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе за сутки с субботы на воскресение значительно ухудшилась, ввоз битума из Беларуси резко ограничен, сообщила Гостаможслужба Украины днем 20 сентября.

"Со вчерашнего вечера водителями грузовиков создаются препятствия для пропуска битумовозов в зону таможенного контроля. Это отнюдь не способствует ритмическому пропуску транспортных средств через таможенную границу и оформлению товаров", - говорится в релизе.

Согласно ему, в очереди на въезд в Украину находилось около 900 транспортных средств (ТС), на выезд - 300.

За указанные сутки сотрудники Киевской таможни пропустили на 101 грузовик с товарами меньше, чем за предыдущие сутки. "Всего с полуночи 19 сентября в пункте пропуска "Выступовичи" оформлено 331 ТС, из них въезд в Украину - 201 ТС (61 битумовоз). А с полуночи 20 сентября Киевская таможня смогла оформить только 6 битумовозов", - уточняется в сообщении.

Пробки в "Выступовичах" возникли из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи", вызванного ситуацией с хасидами. Гостаможслужба прикладывала особые усилия, чтобы перевозки битума в возникшей ситуации происходили без задержек, так как он имеет ограниченный срок транспортировки, однако это вызвало протесты других грузоперевозчиков.

Для разрешения ситуации с пунктом пропуска "Выступовичи" выехало руководство Киевской таможни Гостаможслужбы, говорится в релизе.

"Создание любого хаоса будет только мешать работе таможенников и увеличивать время вашего ожидания. Обращайтесь цивилизованно", - призвал перевозчиков и водителей и.о. начальника Киевской таможни Сергей Сличко.
 
 
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Ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе за сутки с субботы на воскресение значительно...
 
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