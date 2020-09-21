|
Лось спровоцировал ДТП - три человека погибли
Источник материала: Партизан
В Минском районе лось спровоцировал ДТП, три человека погибли. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой
Фото УГАИ МВД
Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой,
"20 сентября около 21.00 на автодороге Р23 39-летний водитель "Пежо" совершил наезд на лося. После происшествия он выехал на встречку, где столкнулся с "Киа Спортейдж" под управлением 46-летнего водителя", - рассказали в МВД.
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Пежо". С травмами госпитализирован 14-летний пассажир "Пежо".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском районе лось спровоцировал ДТП, три человека погибли. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой
|
Свежие газеты
Архив (Разное)