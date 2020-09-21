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Лось спровоцировал ДТП - три человека погибли

21.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минском районе лось спровоцировал ДТП, три человека погибли. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой


Фото УГАИ МВД

 Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"20 сентября около 21.00 на автодороге Р23 39-летний водитель "Пежо" совершил наезд на лося. После происшествия он выехал на встречку, где столкнулся с "Киа Спортейдж" под управлением 46-летнего водителя", - рассказали в МВД.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Пежо". С травмами госпитализирован 14-летний пассажир "Пежо".
 
 
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В Минском районе лось спровоцировал ДТП, три человека погибли. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой
 
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