Лось спровоцировал ДТП - три человека погибли

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сообщает БЕЛТА. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой,БЕЛТА.





"20 сентября около 21.00 на автодороге Р23 39-летний водитель "Пежо" совершил наезд на лося. После происшествия он выехал на встречку, где столкнулся с "Киа Спортейдж" под управлением 46-летнего водителя", - рассказали в МВД.





В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Пежо". С травмами госпитализирован 14-летний пассажир "Пежо".



