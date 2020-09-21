Мотопробег к 75-летию Победы завершился в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более сотни байкеров из России и Беларуси сегодня завершили мотопробег в честь 75-летия Великой Победы , передает «МИР 24».

Они проехали по центральным проспектам Минска и направились к мемориальному комплексу «Курган Славы». Здесь в годы войны была разбита 105-тысячная группировка гитлеровских войск группы армии «Центр». Участники мотопробега возложили к памятнику цветы и заложили капсулу с землей с посланием наследникам Великой Победы. Российские байкеры собирали землю со всех памятных мест. Она станет основой нового памятника в Москве в честь героев-мотоциклистов.

«В этом году юбилей – 75 лет. Это очень знаменательная дата. И мы рады, что посетили вашу страну и оставили очень приятные впечатления. Память о всех людях, которые ушли из жизни и которые защищали нашу страну», – сказал участник мотопробега из Москвы Александр Москов.

Международная акция стартовала в мае. Ее участники проехали больше 13 тысяч километров и посетили 11 городов-героев. В Беларуси к движению присоединились и местные мотоклубы.