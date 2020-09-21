ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мотопробег к 75-летию Победы завершился в Беларуси

21.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более сотни байкеров из России и Беларуси сегодня завершили мотопробег в честь 75-летия Великой Победы, передает «МИР 24».

Они проехали по центральным проспектам Минска и направились к мемориальному комплексу «Курган Славы». Здесь в годы войны была разбита 105-тысячная группировка гитлеровских войск группы армии «Центр». Участники мотопробега возложили к памятнику цветы и заложили капсулу с землей с посланием наследникам Великой Победы. Российские байкеры собирали землю со всех памятных мест. Она станет основой нового памятника в Москве в честь героев-мотоциклистов.

«В этом году юбилей – 75 лет. Это очень знаменательная дата. И мы рады, что посетили вашу страну и оставили очень приятные впечатления. Память о всех людях, которые ушли из жизни и которые защищали нашу страну», – сказал участник мотопробега из Москвы Александр Москов.

Международная акция стартовала в мае. Ее участники проехали больше 13 тысяч километров и посетили 11 городов-героев. В Беларуси к движению присоединились и местные мотоклубы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная акция стартовала в мае. Байкеры из России и Беларуси проехали больше 13 тысяч километров и посетили 11 городов-героев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гостаможслужба Украины сообщает о проблемах с ввозом битума из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика