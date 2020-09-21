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Мотопробег к 75-летию Победы завершился в Беларуси
21.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более сотни байкеров из России и Беларуси сегодня
Они проехали по центральным проспектам Минска и направились к мемориальному комплексу «Курган Славы». Здесь в годы войны была разбита 105-тысячная группировка гитлеровских войск группы армии «Центр». Участники мотопробега возложили к памятнику цветы и заложили капсулу с землей с посланием наследникам Великой Победы. Российские байкеры собирали землю со всех памятных мест. Она станет основой нового памятника в Москве в честь героев-мотоциклистов.
«В этом году юбилей – 75 лет. Это очень знаменательная дата. И мы рады, что посетили вашу страну и оставили очень приятные впечатления. Память о всех людях, которые ушли из жизни и которые защищали нашу страну», – сказал участник мотопробега из Москвы Александр Москов.
Международная акция стартовала в мае. Ее участники проехали больше 13 тысяч километров и посетили 11 городов-героев. В Беларуси к движению присоединились и местные мотоклубы.
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Международная акция стартовала в мае. Байкеры из России и Беларуси проехали больше 13 тысяч километров и посетили 11 городов-героев.
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