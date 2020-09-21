На пожаре в Светлогорском районе погибли три человека

Трагедия, как сообщили в дежурной части МЧС, произошла в агрогородке Печищи (Светлогорский район).

Как отмечается, в ходе тушения пожара в доме были обнаружены три тела: 86-летней женщины и двух ее сыновей (54 и 52 года).