Paritetbank подобрался к «Воротам Минска»: что интересного предлагают в новом офисе клиентам

Источник материала: ProBusiness

Paritetbank становится ближе к своим клиентам и расширяет сеть.

Новый офис открылся у подножия легендарных «Ворот Минска» по адресу ул. Бобруйская, 15 и стал 26-м отделением Paritetbank в Беларуси.





Церемонию открытия возглавил Председатель Правления банка Катибников Игорь Васильевич, который торжественно перерезал ленту совместно с и.о. начальника центра банковских услуг Русак Светланой Игоревной.





В двухэтажном офисе оборудованы просторные зоны обслуживания клиентов с отдельной прикассовой зоной для обеспечения дополнительной конфиденциальности, уютные места для отдыха, детская зона, комфортная переговорная комната. Сюда удобно добираться и на машине, и на общественном транспорте.





Здесь предусмотрена электронная очередь, бесплатный Wi-Fi, места для подзарядки электронных устройств, работает круглосуточный банкомат. На Бобруйской, 15 можно открыть вклад, взять кредит, оформить карту и узнать подробнее о других банковских продуктах и услугах. Для бизнес-клиентов в штате есть специалисты по работе с юридическими лицами, которые предоставят профессиональную консультацию и подберут удобные финансовые решения.









В розничном сегменте Paritetbank предлагает одни из наиболее высоких процентных ставок по вкладам для физических лиц с привлекательными условиями. Например, открыть валютный вклад можно белорусскими рублями, а доход получить в валюте. Или оформить востребованные сегодня краткосрочные вклады на 35 и 45 дней с высокой процентной ставкой в белорусских рублях до 18,75% годовых!

Курсы валют в Paritetbank одни из наиболее выгодных. Новый просторный банковский офис в центре Минска обеспечит повышенный комфорт и экономию времени для клиентов при обмене валют.





Paritetbank активно развивается, совершенствуется и становится более удобным для клиентов.

Режим работы офиса на Бобруйской, 15

понедельник-пятница с 9:00 до 20:00

суббота-воскресенье с 10:30 до 16:00

www.paritetbank.by



