Президенты Польши, Литвы и Румынии придумали план спасения беларусов: Вот он

Источник материала: KYKY

Президенты трех европейских государств призвали другие страны мира предложить беларускому народу поддержку и помощь. Заявление сделали президенты Польши, Литвы, Румынии, об этом говорится на официальном сайте польского лидера.

По мнению глав этих государств, Евросоюз, как крупная мировая экономическая сила, должен предоставить пакет помощи для демократических и экономических преобразований Беларуси.

Пакет, среди прочего, должен включать:

Содействие торговле с ЕС;

Помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию;

Безвизовый режим при наличии необходимых условий;

Содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси;

Доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси;

Увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций.

При этом президенты Польши, Литвы и Румынии в своем заявлении признают, что «никто, кроме народа Беларуси, не имеет окончательного права решать судьбу своей страны». По их словам, любое решение, принятое на законных основаниях, будет уважаться.