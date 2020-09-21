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Президенты Польши, Литвы и Румынии придумали план спасения беларусов: Вот он
Источник материала: KYKY>
Президенты трех европейских государств призвали другие страны мира предложить беларускому народу поддержку и помощь. Заявление сделали президенты Польши, Литвы, Румынии, об этом говорится на официальном сайте польского лидера.
По мнению глав этих государств, Евросоюз, как крупная мировая экономическая сила, должен предоставить пакет помощи для демократических и экономических преобразований Беларуси.
Пакет, среди прочего, должен включать:
При этом президенты Польши, Литвы и Румынии в своем заявлении признают, что «никто, кроме народа Беларуси, не имеет окончательного права решать судьбу своей страны». По их словам, любое решение, принятое на законных основаниях, будет уважаться.
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Президенты трех европейских государств призвали другие страны мира предложить беларускому народу поддержку и помощь. Заявление сделали президенты Польши, Литвы,...
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