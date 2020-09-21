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"Постановочное" фото молодой жены Петросяна с сыном раскритиковали в сети
21.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Личность супруги российского юмориста Евгения Петросяна не дает покоя общественности: в сети раскритиковали "слишком идеальное" фото Татьяны Брухуновой с маленьким сыном.
Новость о пополнении в семье Петросяна и его возлюбленной проникла в СМИ в марте 2020 года: тогда поклонники осудили чету за полет в Дубаи во время вспышки пандемии. Недавно Петросян отметил 75-й юбилей и впервые показал сына якобы от суррогатной матери, после чего Брухунова поспешила опровергнуть эту информацию и сделала признание о тайной беременности.
© AP / Zacharie Scheurer
31-летняя Брухунова решила удивить подписчиков и опубликовала первое "прогулочное" фото с сыном, но снова спровоцировала критику в сети: поклонники назвали кадр постановочным и усомнились в его "идеальности".
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"Не знаю, как люди вот так красиво гуляют с колясочками. У меня все время орать и выгибаться начинала"; "Что-то не верится, что вот так вы спокойно гуляете. Постановка!"; "Да, а за кадром идет няня-робот, которая успокаивает истерику ребенка после каждого кадра", - прокомментировали фолловеры.
Некоторые подписчики и вовсе отметили, что за полгода Брухунова ни разу не показала, как гуляет с малышом, зато
Напомним, что до этого Брухунову критиковали за образы в сети и даже
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