Доллар начал расти — впервые за 13 дней

Источник материала: Onliner

Как мы помним, белорусский рубль уже вторую неделю потихоньку карабкался вверх, изредка приседая (после того, как довольно быстро и круто свалился в конце августа). Чего это стоит нашим внутренним резервам — узнаем через несколько месяцев, а пока рублю надо хорошо выглядеть. Любой ценой. После выходных стартовали торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Сегодня доллар впервые за долгое время вырос. В последний раз он делал это 8 сентября (тогда прибавил 0,23 копейки). С утра у него плюс 0,85 копейки, курс — 2,5743.

Евро прибавил 1,31 копейки, стоит 3,0545.

Российский рубль продолжает дешеветь — минус 1,71 копейки. Сотня стоит 3,4034.

В пятницу доллар потерял 0,97 копейки и стоил 2,5658. Евро подрос на 0,49 копейки, до 3,0414. Российский рубль подешевел на 0,53 копейки, за сотню давали 3,4205.