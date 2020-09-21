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Доллар начал расти — впервые за 13 дней
Источник материала: Onliner
Как мы помним, белорусский рубль уже вторую неделю потихоньку карабкался вверх, изредка приседая (после того, как довольно быстро и круто свалился в конце августа). Чего это стоит нашим внутренним резервам — узнаем через несколько месяцев, а пока рублю надо хорошо выглядеть. Любой ценой. После выходных стартовали торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Сегодня доллар впервые за долгое время вырос. В последний раз он делал это 8 сентября (тогда прибавил 0,23 копейки). С утра у него плюс 0,85 копейки, курс — 2,5743.
Евро прибавил 1,31 копейки, стоит 3,0545.
Российский рубль продолжает дешеветь — минус 1,71 копейки. Сотня стоит 3,4034.
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Как мы помним, белорусский рубль уже вторую неделю потихоньку карабкался вверх, изредка приседая (после того, как довольно быстро и круто свалился в конце августа)....
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