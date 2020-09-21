Белорусы жалуются на проблемы с доступом к сайту ЕРИП

Источник материала: Onliner

Этим утром наблюдаются сложности с открытием сайта ЕРИП, сообщают читатели. Также в Telegram-канале людей, которые называют себя «киберпартизанами» и намекают на взломы сайтов государственных учреждений, появилось изображение логотипа ЕРИП.

В ЕРИП сообщили, что информацию о ситуации предоставят позже, а о проблемах с доступом к сайту им неизвестно. Проблема касается не всех провайдеров: например, с ByFly сайт не открывается (ошибка 502), а при использовании A1 raschet.by загружается, хоть и медленно. МТС открывает сайт через раз.





(будет дополнено)