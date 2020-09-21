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Водитель Kia сбил лося и выехал на встречную: три человека погибли в аварии на слуцкой трассе
Источник материала: Onliner
Еще одно ДТП с участием дикого животного, вышедшего на дорогу. В МВД сообщили, что вчера вечером на трассе Р23 (Минск — Микашевичи) на территории Минского района водитель Kia Sportage совершил наезд на лося. После этого автомобиль выехал на полосу встречного движения.
Авария произошла 20 сентября около 21:00. Автомобилем Kia управлял 39-летний водитель. По информации МВД, после наезда на лося он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot под управлением 46-летнего водителя.
— В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка Peugeot. С травмами госпитализирован 14-летний пассажир этого авто, — рассказали в Министерстве внутренних дел.
В ГАИ Минской области сообщили, что чаще всего аварии с участием диких животных происходят в период с конца августа и до середины октября, когда у оленей и лосей начинается период гона и активизируется их перемещение из одной части популяции в другую.
Самый же опасный период суток — вечерние и утренние сумерки. В это время снижаются острота зрения и внимательность водителей, а животные, в свою очередь, повышают активность: утром они перемещаются ближе к источнику пищи, а вечером возвращаются на ночевку в глубину леса.
— Увидев вблизи дороги или на проезжей части животное, необходимо максимально снизить скорость, вплоть до остановки, и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения, — отметили в Госавтоинспекции. — В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, а сотрудники ОВД уведомят необходимые службы. Дальнейшие действия — как при обычном ДТП: включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки. В случае вины водителя он заплатит компенсацию государству за ущерб природе. Оставлять место ДТП запрещено, за это предусмотрена административная ответственность.
Как
А в субботу, 19 сентября, автомобиль
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Еще одно ДТП с участием дикого животного, вышедшего на дорогу. В МВД сообщили, что вчера вечером на трассе Р23 (Минск — Микашевичи) на территории Минского района...
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