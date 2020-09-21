Водитель Kia сбил лося и выехал на встречную: три человека погибли в аварии на слуцкой трассе

Источник материала: Onliner

Еще одно ДТП с участием дикого животного, вышедшего на дорогу. В МВД сообщили, что вчера вечером на трассе Р23 (Минск — Микашевичи) на территории Минского района водитель Kia Sportage совершил наезд на лося. После этого автомобиль выехал на полосу встречного движения.

Авария произошла 20 сентября около 21:00. Автомобилем Kia управлял 39-летний водитель. По информации МВД, после наезда на лося он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot под управлением 46-летнего водителя.

— В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка Peugeot. С травмами госпитализирован 14-летний пассажир этого авто, — рассказали в Министерстве внутренних дел.





В ГАИ Минской области сообщили, что чаще всего аварии с участием диких животных происходят в период с конца августа и до середины октября, когда у оленей и лосей начинается период гона и активизируется их перемещение из одной части популяции в другую.

Самый же опасный период суток — вечерние и утренние сумерки. В это время снижаются острота зрения и внимательность водителей, а животные, в свою очередь, повышают активность: утром они перемещаются ближе к источнику пищи, а вечером возвращаются на ночевку в глубину леса.

— Увидев вблизи дороги или на проезжей части животное, необходимо максимально снизить скорость, вплоть до остановки, и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения, — отметили в Госавтоинспекции. — В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, а сотрудники ОВД уведомят необходимые службы. Дальнейшие действия — как при обычном ДТП: включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки. В случае вины водителя он заплатит компенсацию государству за ущерб природе. Оставлять место ДТП запрещено, за это предусмотрена административная ответственность.

Как сообщалось , 17 сентября серьезное ДТП практически по тому же сценарию произошло на трассе М1. Автомобиль такси двигался в направлении Национального аэропорта, водитель вез двоих пассажиров. Неожиданно на дороге оказался лось. Избежать наезда не удалось, после чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась там с другим автомобилем такси. Один из водителей, по информации ГАИ, в этом ДТП получил травмы.

А в субботу, 19 сентября, автомобиль сбил лося на МКАД в районе Ангарской. Люди не пострадали, лось погиб. Участники районных чатов в Telegram утверждают, что обращались в ответственные структуры с просьбой увести животное подальше от дороги, однако никаких мер принято не было.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .