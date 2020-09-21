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Водитель Kia сбил лося и выехал на встречную: три человека погибли в аварии на слуцкой трассе

21.09.2020 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Еще одно ДТП с участием дикого животного, вышедшего на дорогу. В МВД сообщили, что вчера вечером на трассе Р23 (Минск — Микашевичи) на территории Минского района водитель Kia Sportage совершил наезд на лося. После этого автомобиль выехал на полосу встречного движения.

Авария произошла 20 сентября около 21:00. Автомобилем Kia управлял 39-летний водитель. По информации МВД, после наезда на лося он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot под управлением 46-летнего водителя.

— В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка Peugeot. С травмами госпитализирован 14-летний пассажир этого авто, — рассказали в Министерстве внутренних дел.

Водитель Kia сбил лося и выехал на встречную: три человека погибли в аварии на слуцкой трассе

В ГАИ Минской области сообщили, что чаще всего аварии с участием диких животных происходят в период с конца августа и до середины октября, когда у оленей и лосей начинается период гона и активизируется их перемещение из одной части популяции в другую.

Самый же опасный период суток — вечерние и утренние сумерки. В это время снижаются острота зрения и внимательность водителей, а животные, в свою очередь, повышают активность: утром они перемещаются ближе к источнику пищи, а вечером возвращаются на ночевку в глубину леса.

— Увидев вблизи дороги или на проезжей части животное, необходимо максимально снизить скорость, вплоть до остановки, и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения, — отметили в Госавтоинспекции. — В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, а сотрудники ОВД уведомят необходимые службы. Дальнейшие действия — как при обычном ДТП: включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки. В случае вины водителя он заплатит компенсацию государству за ущерб природе. Оставлять место ДТП запрещено, за это предусмотрена административная ответственность.

Как сообщалось, 17 сентября серьезное ДТП практически по тому же сценарию произошло на трассе М1. Автомобиль такси двигался в направлении Национального аэропорта, водитель вез двоих пассажиров. Неожиданно на дороге оказался лось. Избежать наезда не удалось, после чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась там с другим автомобилем такси. Один из водителей, по информации ГАИ, в этом ДТП получил травмы.

А в субботу, 19 сентября, автомобиль сбил лося на МКАД в районе Ангарской. Люди не пострадали, лось погиб. Участники районных чатов в Telegram утверждают, что обращались в ответственные структуры с просьбой увести животное подальше от дороги, однако никаких мер принято не было.

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Теги: Минск
 
 
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Еще одно ДТП с участием дикого животного, вышедшего на дорогу. В МВД сообщили, что вчера вечером на трассе Р23 (Минск — Микашевичи) на территории Минского района...
 
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