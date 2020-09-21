ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исследование: когда электрокары станут действительно массовыми?

21.09.2020 10:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Castrol провела глобальный опрос автолюбителей и выяснила, когда электрокары смогут действительно стать популярными в широких массах. Исследователи узнали «среднее по больнице» мнение жителей Китая, США, Индии, Великобритании, Франции, Германии, Норвегии и Японии. Белорусов почему-то не спросили. Итоги опроса более чем 10 тысяч автомобилистов опубликовал журнал Autocar.

Для приближения переломного момента, когда электрокары перестанут быть исключением и смогут потягаться по популярности с ДВС-машинами, производителям необходимо уменьшить время зарядки EV, увеличить запас хода и понизить стоимость «дальнобойных» моделей. Аналитики считают, что до 2024—2025 года можно даже не ожидать серьезной доли электромобилей в объемах глобальных продаж машин. Да, в отдельных странах электрические модели занимают большой процент в автопарке новых автомобилей уже сегодня, но, например, в Китае или Индии до ДВС-моделей «электричкам» еще очень далеко.

В Германии, Великобритании и США люди не готовы массово пересаживаться на электромобили до 2025 года. Китайские автомобилисты считают, что массовыми электрокары в их стране станут только после 2027 года. Причем ожидается, что первыми на EV переведут корпоративные автопарки.

Больше всего людей волнует стоимость машин. 38% опрошенных сказали, что достойные электромобили сейчас слишком дорогие для того, чтобы всерьез задуматься над покупкой. 28% участников исследования заявили, что их не устраивает слишком продолжительное время зарядки. Каждый пятый опрошенный выразил свое «фе» по поводу маленького запаса хода современных EV.

Любопытно, что многие готовы мириться с маленьким запасом хода при наличии большой сети зарядных станций и возможности максимально быстро пополнять заряд батареи («хотя бы так же быстро, как заправлять машину бензином»). Исследование показало, что оптимальная стоимость электромобилей с большой батареей — до 35 тысяч долларов.

Tesla Model 3 I Standard Range plus, 2020 г.в., новый
белый, седан, электро, автоматическая, задний привод
162 411 р.
63 298$ / 53 400€
Kia Soul II, 2015 г.в., 48 593 км
серый, аварийный, внедорожник, электро, автоматическая, передний привод
26 171 р.
10 200$ / 8605€
Tesla Model S I Рестайлинг 75D, 2017 г.в., 50 855 км
красный, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
152 665 р.
59 500$ / 50 196€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Castrol провела глобальный опрос автолюбителей и выяснила, когда электрокары смогут действительно стать популярными в широких массах. Исследователи узнали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Paritetbank подобрался к «Воротам Минска»: что интересного предлагают в новом офисе клиентам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика