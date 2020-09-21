Исследование: когда электрокары станут действительно массовыми?

Источник материала: Onliner

Компания Castrol провела глобальный опрос автолюбителей и выяснила, когда электрокары смогут действительно стать популярными в широких массах. Исследователи узнали «среднее по больнице» мнение жителей Китая, США, Индии, Великобритании, Франции, Германии, Норвегии и Японии. Белорусов почему-то не спросили. Итоги опроса более чем 10 тысяч автомобилистов опубликовал журнал Autocar .

Для приближения переломного момента, когда электрокары перестанут быть исключением и смогут потягаться по популярности с ДВС-машинами, производителям необходимо уменьшить время зарядки EV, увеличить запас хода и понизить стоимость «дальнобойных» моделей. Аналитики считают, что до 2024—2025 года можно даже не ожидать серьезной доли электромобилей в объемах глобальных продаж машин. Да, в отдельных странах электрические модели занимают большой процент в автопарке новых автомобилей уже сегодня, но, например, в Китае или Индии до ДВС-моделей «электричкам» еще очень далеко.

В Германии, Великобритании и США люди не готовы массово пересаживаться на электромобили до 2025 года. Китайские автомобилисты считают, что массовыми электрокары в их стране станут только после 2027 года. Причем ожидается, что первыми на EV переведут корпоративные автопарки.

Больше всего людей волнует стоимость машин. 38% опрошенных сказали, что достойные электромобили сейчас слишком дорогие для того, чтобы всерьез задуматься над покупкой. 28% участников исследования заявили, что их не устраивает слишком продолжительное время зарядки. Каждый пятый опрошенный выразил свое «фе» по поводу маленького запаса хода современных EV.

Любопытно, что многие готовы мириться с маленьким запасом хода при наличии большой сети зарядных станций и возможности максимально быстро пополнять заряд батареи («хотя бы так же быстро, как заправлять машину бензином»). Исследование показало, что оптимальная стоимость электромобилей с большой батареей — до 35 тысяч долларов.