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У некоторых белорусов возникли проблемы с доступом к сайту ЕРИП
Источник материала: Tut.by
Утром 21 сентября у некоторых пользователей возникли проблемы с доступом к сайту
При этом у части пользователей, допустим, использующих A1, сайт открывается, а у пользователей с ByFly выдается ошибка 502.
В колл-центре нам сказали, что «сайт пока недоступен, попробуйте авторизацию позже». В самом ЕРИП пояснили, что не могут комментировать «слова киберпартизан», но утром с работой сайта действительно наблюдались некоторые перебои.
Позже в канале «Кибер Партизаны» появился апдейт, что «сайт заработал, но платежи не факт, что пройдут в 100% случаев. Возможны перебои в работе».
Отметим, что сайт ЕРИП не связан собственно с функционированием самой платежной системы.
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Незадолго до этого в Telegram-канале «Кибер Партизаны» появился намек на попытку атаки на ресурс.
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