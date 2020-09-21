У некоторых белорусов возникли проблемы с доступом к сайту ЕРИП

Источник материала: Tut.by

Утром 21 сентября у некоторых пользователей возникли проблемы с доступом к сайту ЕРИП . Незадолго до этого в Telegram-канале «Кибер Партизаны» появился намек на попытку атаки на ресурс.



Скриншот сайта raschet.by утром 21 сентября

При этом у части пользователей, допустим, использующих A1, сайт открывается, а у пользователей с ByFly выдается ошибка 502.

В колл-центре нам сказали, что «сайт пока недоступен, попробуйте авторизацию позже». В самом ЕРИП пояснили, что не могут комментировать «слова киберпартизан», но утром с работой сайта действительно наблюдались некоторые перебои.

Позже в канале «Кибер Партизаны» появился апдейт, что «сайт заработал, но платежи не факт, что пройдут в 100% случаев. Возможны перебои в работе».

Отметим, что сайт ЕРИП не связан собственно с функционированием самой платежной системы.