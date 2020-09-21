В Кореличском районе женщина на велосипеде попала под грузовик. Она погибла

Источник материала: Tut.by

Велосипедистка погибла под колесами МАЗа в Кореличском районе, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось утром 19 сентября в деревне Вирище. По данным ГАИ, 67-летняя велосипедистка выехала на перекресток со второстепенной дороги и попала под колеса грузовика.

От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.