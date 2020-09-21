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В Кореличском районе женщина на велосипеде попала под грузовик. Она погибла
Источник материала: Tut.by
Велосипедистка погибла под колесами МАЗа в Кореличском районе,
Происшествие случилось утром 19 сентября в деревне Вирище. По данным ГАИ, 67-летняя велосипедистка выехала на перекресток со второстепенной дороги и попала под колеса грузовика.
От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.
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Велосипедистка выехала на перекресток со второстепенной дороги.
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