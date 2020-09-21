В Смолевичах на переходе Peugeot насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

В Смолевичах на переходе легковушка насмерть сбила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: ГАИ

Авария произошла вечером 20 сентября. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Peugeot сбил 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по освещенному и обозначенному нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.