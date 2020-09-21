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В Смолевичах на переходе Peugeot насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
В Смолевичах на переходе легковушка насмерть сбила мужчину. Об этом
Авария произошла вечером 20 сентября. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Peugeot сбил 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по освещенному и обозначенному нерегулируемому переходу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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По предварительной информации, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
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