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В Смолевичах на переходе Peugeot насмерть сбил пешехода

21.09.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Смолевичах на переходе легковушка насмерть сбила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: ГАИ

Авария произошла вечером 20 сентября. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Peugeot сбил 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по освещенному и обозначенному нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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По предварительной информации, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
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