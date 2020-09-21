Электродом под Минском по цене «двушки». Как он выглядит и сколько стоит?

Источник материала: Tut.by

В последнее время все более актуальной становится жизнь за городом. И, несмотря на то, что спрос на коттеджи под Минском в течение всего лета увеличивался, вместе с ним росло и предложение. Realt.by нашел интересный электродом в 24 км от МКАД стоимостью 80 тысяч долларов и поговорил с его владелицей: как строили, почему именно в этой деревне и зачем сейчас продавать.





«Если взять плохие материалы или криворуких строителей, у людей могут появиться проблемы»

Каркасный коттедж за 80 тысяч долларов расположен в д. Саевщина (молодечненское направление). Площадь земельного участка — 15 соток, он засажен травой. Сразу за участком — поле, за ним — лес. По словам собственницы Ольги, на этот участок они обратили внимание не сразу.

— Мы с мужем всегда хотели жить за городом и два года назад начали подбирать участок: изучали предстоящие аукционы, ездили по выставленным лотам. Этот участок в д. Саевщина — один из первых, куда мы приехали. Однако муж изначально хотел участок, крайний к лесу, поэтому мы поехали искать дальше. Но из всего, что мы посмотрели, самым оптимальным оказался именно этот. В основном из-за хороших подъездных путей. Мы видели более хорошие участки (например, квадратные или крайние к лесу), но подъездные пути практически везде были ужасные. А с учетом того, что мы работаем в Минске, нам такое не подходило.





После того как мы выиграли торги, строиться начали практически сразу. Проект приобрели в компании «Зодчий» и немного переделали классический вариант под себя: добавили второй санузел на втором этаже, увеличили размер санузла на первом.

— Когда принимали решение о переезде за город, мы не рассматривали вариант обычного блочного дома. Нам хотелось чего-то натурального, и сначала мы рассматривали вариант дома из бруса. Но от этой идеи мы отказались, потому что, по мнению моего мужа, найти хорошо обработанный брус в Беларуси невозможно.





Тогда мы стали изучать тему «каркасников». Такие дома годами строятся за рубежом, в Скандинавских странах и не вызывают нареканий. При этом есть множество мифов про каркасные дома: и что внутри мыши живут, и что они холодные, и что горят как спички. Но мы досконально изучили этот вопрос, и стало ясно, что главное — найти качественные материалы и хороших строителей. Наверное, если взять плохие материалы или криворуких строителей, у людей могут появиться все вышеназванные проблемы, но это касается не только «каркасников», но и обычных каменных домов: если их некачественно сложить, то дом будет холодным или внутри пойдут трещины.

Мы, чтобы проверить свой дом, в первую зиму взяли тепловизор и просветили весь периметр: нет ли утечек тепла, не задувают ли щели? Вывод: все сделано хорошо.

«Зимой при полной работе всей системы за отопление выходило максимум 100 рублей в месяц»

Дом довольно компактный, общая площадь — 86,3 кв. м. На первом этаже одна жилая комната (16,8 кв. м) и гостиная-кухня (21 кв. м), на втором этаже — две жилые комнаты (11,9 кв. м, 12,7 кв. м) и кабинет (8,2 кв. м). На первом этаже из гостиной есть выход на террасу (на данный момент она не оборудована).

















Также на участке стоит недостроенная баня (80% готовности). По задумке собственников, это практически гостевой домик, где есть парилка, кухня и отдельная жилая комната.

Все коммуникации введены в дом: есть собственная скважина глубиной 43 метра, местная канализация (на 2 колодца по 3 кольца) и электричество. В бане отдельная канализация на 2 колодца по 2 кольца.

















Отопление в доме полностью на электричестве по системе «умный дом» — можно регулировать температуру удаленно. Все потребители энергии заведены на отдельные автоматы, есть предохранители на скачки напряжения. Счетчики в доме подключены на специальный тариф на электроэнергию, поэтому, по словам Ольги, зимой при полной работе всей системы за отопление выходило максимум 100 рублей в месяц.

«У нас записана стоимость чуть ли не каждого гвоздика»

— Если вы мечтали жить за городом и построили хороший дом, то почему сейчас его продаете?

— У нас довольно давно были планы на переезд, и сейчас мы стали активнее их осуществлять. Мы ввязались в стройку 2 года назад, потому что думали, что еще успеем пожить в доме, что будет возможность более детально все спланировать. Именно поэтому мы строили «для души»: дом, баню. Мы думали, что лет 5−7 поживем, а потом видно будет. Но сейчас решение о переезде ввиду различных причин было ускорено.

— Из чего формировалась цена?

— Мы начали с того, что строго следили за всеми своими расходами при строительстве дома: у нас была записана стоимость чуть ли не каждого гвоздика. То есть мы изначально видели себестоимость строительства этого дома, и была своя собственная «хотелка». Потом мы связались с риелтором и пригласили его оценить наш коттедж согласно состоянию рынка на данный момент. В итоге он как раз назвал такую цену, за которую мы готовы психологически продать наш дом — 80 тысяч долларов. Это ниже нашей «хотелки», но я понимаю, что это объективная стоимость этого коттеджа с учетом его готовности, размера земельного участка и удобных подъездных путей.