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В Кобринском районе Volkswagen насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Кобринском районе,
Предварительно установлено, что вечером 19 сентября 28-летний водитель Volkswagen ехала по трассе Дрогичин — Родостово — Дивин. На 56-м километре дороги она сбила находившегося на дороге 58-летнего мужчину.
От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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