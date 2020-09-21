В Кобринском районе Volkswagen насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Кобринском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Предварительно установлено, что вечером 19 сентября 28-летний водитель Volkswagen ехала по трассе Дрогичин — Родостово — Дивин. На 56-м километре дороги она сбила находившегося на дороге 58-летнего мужчину.

От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.