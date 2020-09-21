|
В возрасте 18 лет умер Нобико - «длиннокот», ставший героем мемов
Источник материала: Tut.by
20 сентября в возрасте 18 лет умер японский кот Нобико — «длиннокот» (Longcat), ставший героем мемов. Об этом
Фотография Нобико, которого держат на руках, стала популярной в 2006 году. После публикации оригинальной фотографии питомца начали сравнивать с самыми высокими зданиями, отправлять бороться с Годзиллой и еще сильнее «растягивать». В Японии также стали выпускать длинные полотенца в виде Нобико.
В Twitter простились с Нобико, вспомнив мемы с ним.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нобико стал популярным в 2006 году - его сравнивали с самыми высокими зданиями и отправляли бороться с Годзиллой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)