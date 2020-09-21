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В возрасте 18 лет умер Нобико - «длиннокот», ставший героем мемов

21.09.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 сентября в возрасте 18 лет умер японский кот Нобико — «длиннокот» (Longcat), ставший героем мемов. Об этом сообщила его хозяйка, уточнив, что два года назад у кота диагностировали почечную недостаточность. Накануне его привезли в клинику в тяжелом состоянии, пишет TJournal.


Фотография Нобико, которого держат на руках, стала популярной в 2006 году. После публикации оригинальной фотографии питомца начали сравнивать с самыми высокими зданиями, отправлять бороться с Годзиллой и еще сильнее «растягивать». В Японии также стали выпускать длинные полотенца в виде Нобико.



В Twitter простились с Нобико, вспомнив мемы с ним.

 
 
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Нобико стал популярным в 2006 году - его сравнивали с самыми высокими зданиями и отправляли бороться с Годзиллой.
 
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