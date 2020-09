В возрасте 18 лет умер Нобико - «длиннокот», ставший героем мемов

Источник материала: Tut.by

20 сентября в возрасте 18 лет умер японский кот Нобико — «длиннокот» (Longcat), ставший героем мемов. Об этом сообщила его хозяйка, уточнив, что два года назад у кота диагностировали почечную недостаточность. Накануне его привезли в клинику в тяжелом состоянии, пишет TJournal .





Фотография Нобико, которого держат на руках, стала популярной в 2006 году. После публикации оригинальной фотографии питомца начали сравнивать с самыми высокими зданиями, отправлять бороться с Годзиллой и еще сильнее «растягивать». В Японии также стали выпускать длинные полотенца в виде Нобико.









В Twitter простились с Нобико, вспомнив мемы с ним.

2020 has taken Longcat from us. pic.twitter.com/08qNAQMjV8 — Jonesbones (@Jonesbo13619334) September 20, 2020

The Saga of Longcat vs Tacgnol continues… pic.twitter.com/YxnlXESQDD — pap (@_papillon 1 ) September 19, 2020

Rest in Power LongCat :( pic.twitter.com/3z2v3SKdZi — The Drunk Cat™ (@Alcoholikaust) September 20, 2020

rip longcat. here are some pics i saved in 2007 pic.twitter.com/mE3Y6FDz18 — ▓▒░ al ░▒▓ (@chromegadget) September 20, 2020