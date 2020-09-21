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В Лунинецком районе перевернулся Opel: один пассажир погиб, еще один в больнице
Источник материала: Tut.by
Легковушка перевернулась в Лунинецком районе, погиб пассажир. Об этом
Происшествие случилось 19 сентября, около 11.00, в деревне Большие Чучевичи. Здесь 50-летний водитель Opel на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП 42-летний пассажир Opel от полученных травм умер на месте происшествия, а 53-летний — госпитализирован с телесными повреждениями.
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Происшествие случилось 19 сентября, около 11.00, в деревне Большие Чучевичи.
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