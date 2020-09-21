Студенты пофантазировали на тему дизайна будущих Suzuki

Источник материала: Tut.by

Итальянское подразделение Suzuki и Европейский институт дизайна в Турине (IED) организовали проект «4×4 для всех», в рамках которого студенты представили свое видение гибридных или полностью электрических полноприводных автомобилей марки в будущем.





Одной из самых интересных работ был признан концепт Suzuki U: man — таким итальянские студенты представляют гибридную версию внедорожника Jimny. Одна из особенностей концепта — единая с задним стеклом панорамная крыша, которая делает внедорожник похожим на кабриолет. Концепт получил безрамочные двери, камеры вместо боковых зеркал заднего вида, оригинальные фары на стыке решетки радиатора и бампера и скрытую под передним бампером электрическую лебедку.









В салоне U: man — двухспицевый руль, скошенный в нижней части, двухъярусная передняя панель, где всю верхнюю часть занимают три мультимедиаэкрана и укороченный центральный тоннель с площадкой для беспроводной зарядки смартфона.









Еще одна работа, вошедшая в тройку лучших, — концепт Ikigai. Длинный капот, массивный передний бампер, массивные колесные арки отсылают к гоночному Suzuki Escudo Pikes Peak, за рулем которого гонщик Нобухиро Таджима совершил скоростной подъем на гору Пайкс-Пик в Колорадо.





Задуман Ikigai как электромобиль c графеновым аккумулятором и материалами отделки растительного происхождения и переработанным пластиком в интерьере.





Наконец, концепт Maud — это полноприводный электромобиль, в конструкции которого используются модульные решения. Машину можно адаптировать под различные вкусы и предпочтения, добавляя или заменяя компоненты экстерьера и интерьера, при этом задние сиденья могут различаться по количеству и размеру благодаря особой конструкции.

Всего же по итогам конкурса было представлено 8 концепций, созданных 27 студентами из семи стран.