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Студенты пофантазировали на тему дизайна будущих Suzuki

21.09.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итальянское подразделение Suzuki и Европейский институт дизайна в Турине (IED) организовали проект «4×4 для всех», в рамках которого студенты представили свое видение гибридных или полностью электрических полноприводных автомобилей марки в будущем.


Одной из самых интересных работ был признан концепт Suzuki U: man — таким итальянские студенты представляют гибридную версию внедорожника Jimny. Одна из особенностей концепта — единая с задним стеклом панорамная крыша, которая делает внедорожник похожим на кабриолет. Концепт получил безрамочные двери, камеры вместо боковых зеркал заднего вида, оригинальные фары на стыке решетки радиатора и бампера и скрытую под передним бампером электрическую лебедку.



В салоне U: man — двухспицевый руль, скошенный в нижней части, двухъярусная передняя панель, где всю верхнюю часть занимают три мультимедиаэкрана и укороченный центральный тоннель с площадкой для беспроводной зарядки смартфона.



Еще одна работа, вошедшая в тройку лучших, — концепт Ikigai. Длинный капот, массивный передний бампер, массивные колесные арки отсылают к гоночному Suzuki Escudo Pikes Peak, за рулем которого гонщик Нобухиро Таджима совершил скоростной подъем на гору Пайкс-Пик в Колорадо.


Задуман Ikigai как электромобиль c графеновым аккумулятором и материалами отделки растительного происхождения и переработанным пластиком в интерьере.


Наконец, концепт Maud — это полноприводный электромобиль, в конструкции которого используются модульные решения. Машину можно адаптировать под различные вкусы и предпочтения, добавляя или заменяя компоненты экстерьера и интерьера, при этом задние сиденья могут различаться по количеству и размеру благодаря особой конструкции.

Всего же по итогам конкурса было представлено 8 концепций, созданных 27 студентами из семи стран.

 
 
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Итальянское подразделение Suzuki и Европейский институт дизайна в Турине организовали проект «4×4 для всех», в рамках которого студенты представили свое видение...
 
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