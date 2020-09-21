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Apple впервые выпустит накладные наушники. Известный инсайдер рассказал, что они умеют

21.09.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple выпустит полноразмерные наушники AirPods Studio с технологией активного шумоподавления. Известное издание MacRumors со ссылкой на проверенного инсайдера L0vetodream рассказало, что они умеют.


AirPods Studio станут первыми накладными наушниками, произведенными под брендом Apple (а не, скажем, Beats). Их оснастят технологией активного шумоподавления (ANC), которую уже применяют в «затычках» AirPods Pro. Предположительно, в Studio ANC станет работать еще лучше — из-за увеличившегося размера расположить в нем нужные датчики проще.

Кроме того, Studio получат ультраширокополосный чип U1 — он уже устанавливается в iPhone 11, наверняка появится в iPhone 12, а также геометках AirTags. Этот чип позволит наушникам выступать частью объединенной сети устройств, передающих друг другу сведения о других гаджетах Apple поблизости.


Условно, так владельцу получится найти утерянный или украденный смартфон, даже если он не подключен к Сети. Каждое устройство получит уникальный номер-идентификатор, которым оно (с позволения пользователя) будет делиться с другими смартфонами, часами, наушниками и прочими аппаратами Apple. А те, в свою очередь, смогут передавать информацию о местонахождении утерянного гаджета владельцу.

Кроме того, AirPods Studio якобы не будут оснащаться левым и правым наушником — их можно будет надевать на голову любой стороной, гарнитура в автоматическом режиме поймет, как настроить левый и правый канал. За это якобы также будет отвечать чип U1.


Точная дата анонса AirPods Studio пока не называется. Но, вероятно, их продемонстрируют вместе с iPhone 12 в конце сентября или первой половине октября.

Ниже — цены других наушников Apple:

 
 
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