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Apple впервые выпустит накладные наушники. Известный инсайдер рассказал, что они умеют
Источник материала: Tut.by
Apple выпустит полноразмерные наушники AirPods Studio с технологией активного шумоподавления. Известное издание
AirPods Studio станут первыми накладными наушниками, произведенными под брендом Apple (а не, скажем, Beats). Их оснастят технологией активного шумоподавления (ANC), которую уже применяют в «затычках» AirPods Pro. Предположительно, в Studio ANC станет работать еще лучше — из-за увеличившегося размера расположить в нем нужные датчики проще.
Кроме того, Studio получат ультраширокополосный чип U1 — он уже устанавливается в iPhone 11, наверняка появится в iPhone 12, а также геометках AirTags. Этот чип позволит наушникам выступать частью объединенной сети устройств, передающих друг другу сведения о других гаджетах Apple поблизости.
Условно, так владельцу получится найти утерянный или украденный смартфон, даже если он не подключен к Сети. Каждое устройство получит уникальный номер-идентификатор, которым оно (с позволения пользователя) будет делиться с другими смартфонами, часами, наушниками и прочими аппаратами Apple. А те, в свою очередь, смогут передавать информацию о местонахождении утерянного гаджета владельцу.
Кроме того, AirPods Studio якобы не будут оснащаться левым и правым наушником — их можно будет надевать на голову любой стороной, гарнитура в автоматическом режиме поймет, как настроить левый и правый канал. За это якобы также будет отвечать чип U1.
Точная дата анонса AirPods Studio пока не называется. Но, вероятно, их продемонстрируют вместе с iPhone 12 в конце сентября или первой половине октября.
Ниже — цены других наушников Apple:
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Новинку, вероятно, покажут вместе с грядущими iPhone 12.
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