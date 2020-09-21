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Сильвестр Сталлоне дал совет боксеру перед боем с Тайсоном

21.09.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне забеспокоился о боксере Рое Джонсе перед боем с Майком Тайсоном и дал ему совет. Его слова приводит lenta.ru со ссылкой на TMZ.


«Двигайся!» — призвал Сталлоне. Он добавил, что Джонсу нельзя давать себя бить. При этом Сталлоне признал, что Джонс — великий боксер, но все дело в физической готовности, которой ему недостает. Он назвал Тайсона фаворитом поединка.

Информация о том, что 54-летний Тайсон собирается провести с 51-летним Джонсом выставочный поединок, появилась 21 июля. Предполагается, что выручка от боя, который назначен на 28 ноября, пойдет на благотворительность.

Майк Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл. Рой Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году. За карьеру он добился 66 побед (47 — нокаутом), девять поединков проиграл.

 
 
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