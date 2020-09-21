Интерьер без обоев. Смотрите, как выглядит голый бетон на стенах и потолке в одном польском доме

Источник материала: Tut.by

Раньше на этом месте в одном из районов Гдыне стоял другой дом. Как и соседние, он был в модернистском стиле. Новый владелец обратился к архитекторам студии IFA — нужно разработать проект нового здания с использованием современных технологий, но чтобы оно соответствовало характеру улицы и не выделялось на фоне своего окружения. А вот интерьер должен быть минималистким. Что получилось в итоге, описывает издание archinea.pl.



Фото: Studio Chronicles

Объект находится в заповедной зоне. По форме, пропорциям и цвету дома соотносятся с соседним постройкам. Снаружи мы видим цвет фасада в сочетании с цветом натурального бетона — слегка теплый серый.



Фото: Studio Chronicles

Архитектура дома — это минималистичная форма, в которой отдельные элементы и части здания скрыты. Например, водостоки и трубы проходят в изоляционном слое стены, а гаражные ворота вставлены между бетонными стенами. Все это для того, чтобы от одного элемента к другому можно было провести плавную линию без лишних скачков.





Все выступающие части здания выполнены в виде бетонных плит на терморазъемах, благодаря чему толщина этих элементов минимальна, а поскольку их не нужно изолировать, можно показать их «бетонный» характер.









А как выглядит интерьер этого дома? Он также выполнен в минималистичном стиле.





Натуральные железобетонные стены и перекрытия представляют собой готовые элементы отделки. Контрастом для голого бетона служит деревянный пол.









Получился простой, ненавязчивый дом, который гармонирует с существующим окружением и сохраняет исторический силуэт улицы.