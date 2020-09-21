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iPhone 12 окажется дороже, чем предполагалось

21.09.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple готовится к анонсу новых флагманских смартфонов серии iPhone 12. Практически все особенности девайсов «утекли» в сеть до презентации, включая цены. Правда, они все же могут оказаться выше, чем предполагалось. Об этом сообщает PhoneArena.


Почти наверняка Apple представит четыре смартфона — iPhone 12 (5,4 дюйма), iPhone 12 Max (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Ранее несколько источников заявляли, что в США девайсы будут продаваться соответственно от 699, 799, 999 и 1099 долларов. Правда, адаптеров питания и проводных наушников в комплекте поставки не останется.

Теперь же источники говорят, что сохранить цену в 699 долларов за младшую модель не получится, — это связано с увеличением стоимости комплектующих и внедрением модемов, позволяющих аппаратам работать в сетях пятого поколения. Из-за этого iPhone 12 якобы будет продаваться от 749 долларов (на 50 долларов дороже по сравнению с iPhone 11 в прошлом году). Соответственно, iPhone 12 Max может стоить от 799 до 849 долларов. Стоит ли ожидать соответствующее поднятие цен на Pro-версии смартфонов, пока не ясно.

Напомним: все устройства оснастят OLED-панелями, процессором Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), 5G-модемами, а также сдвоенными и строенными камерами. Вероятно, объем постоянной памяти в стартовых конфигурациях аппаратов подрастет до 128 ГБ, беспроводная зарядка станет быстрее, но объем батарей уменьшится. А еще в девайсах не стоит ожидать экранов с разверткой в 120 Гц — об этом заявил известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо.

Точная дата презентации гаджетов пока не известна. Но, скорее всего, анонс произойдет в конце сентября или в первой половине октября. Старт продаж также намечен на октябрь.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple:

 
 
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Анонс аппаратов, вероятно, состоится в конце сентября или в первой половине октября.
 
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