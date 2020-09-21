Гинеколог и уролог объясняют, что такое сифилис и как его распознать на ранних стадиях

Источник материала: Tut.by

По данным Минздрава за 2019 год, Беларусь находится в пределах исторического минимума по заболеваемости сифилисом. Между тем, это опасная инфекция, на лечение которой может уйти несколько лет. Как распознать заболевание и почему от него не спасет антисептик? Уролог и гинеколог рассказали HEALTH.TUT.BY об особенностях этой болезни у мужчин и женщин.



Николай Касцов врач-уролог клиники репродукции и генетики EVACLINIC IVF



Елена Чертковрач акушер-гинеколог клиники женского здоровья EVACLINIC

Что такое сифилис и почему он опаснее многих ИППП? Сифилис вызывает бактерия Treponema pallidum (бледная трепонема). После того, как бактерия попала в организм, она начинает постепенно поражать все внутренние органы. Поэтому сифилис, который долго не лечится, имеет довольно серьезные осложнения: он поражает головной мозг, может привести к параличу, психическим расстройствам и слабоумию.

Как проявляется сифилис? Сифилис одинаково проявляется как у мужчин, так и у женщин. В редких случаях может протекать незаметно (скрытая стадия) — без проявлений и видимых признаков. В остальных же настолько ярко выражен, что не заметить его невозможно. Вот симптомы первичной стадии болезни: глубокие, чаще безболезненные язвочки правильной округлой формы на слизистых;

увеличенные лимфатические узлы;

повышение температуры;

боль в суставах. Во вторичной стадии появляются множественные пятна по всему телу, выпадают волосы.

Как можно заразиться сифилисом? Всегда ли это только половой путь? Человек может заразиться сифилисом в результате занятий незащищенным вагинальным, анальным или оральным сексом. Бактерия проникает через слизистые оболочки или поврежденную кожу при контакте с сифилитическими язвочками, которые могут находиться на наружных гениталиях, во влагалище, на анусе и в прямой кишке. Также язвочки могут быть на губах и во рту. Сифилис не передается через туалеты, дверные ручки, бассейны, ванны, одежду или посуду: вне организма бактерия быстро погибает.

Правда ли, что если после полового акта обработать слизистые хлоргексидином, то риск заражения любыми ИППП будет меньше? Это правда лишь отчасти. Такой метод несколько снижает вероятность инфицирования, но не исключает ее полностью, не способен обезопасить. Принцип работы антисептиков заключается в том, что они убивают широкий спектр микроорганизмов. Однако в борьбе с ИППП они не всегда помогут. У антисептиков недостаточный спектр активности: не все действуют на вирусы. Слизь, белок и другие вещества снижают эффективность антисептиков, именно поэтому их использование перед сексом или в процессе будет еще менее эффективным (а еще антисептики нельзя смешивать с лубрикантами). Антисептики не проникают глубоко, действуют лишь на поверхности слизистых, а возбудители инфекций начинают внедряться в ткани с момента первого контакта.

Как инфекция может отразиться на беременности? Инфекции, передающиеся половым путем, могут влиять и на репродуктивную функцию женщины. Если диагноз «сифилис» был поставлен до беременности и было проведено полноценное лечение, то риск передачи инфекции ребенку тем меньше, чем больше времени прошло после лечения. Считается, что через 2−3 года после лечения риск заражения становится минимальным. Особенно опасен сифилис для беременных женщин. Инфицированные женщины подвергаются риску выкидышей, преждевременных родов. Также существует риск того, что мать с сифилисом передаст болезнь плоду внутриутробно (это называется врожденным сифилисом). Младенцы, родившиеся с таким диагнозом, могут иметь задержку развития, внешнее уродство, высыпания, лихорадку, воспаление печени или селезенки, анемию и прочие недуги.

Какие анализы помогают определить наличие сифилиса? Сифилис может быть обнаружен при анализе крови на RW, для этого кровь берется из вены. Диагноз первичного сифилиса может выставляться, если обнаруживается шанкр (поверхностная язва. — Прим. TUT.BY) на половых органах, после проведения тщательного опроса пациента о его сексуальных контактах. Однако часто больные не имеют никаких проявлений болезни. Диагностика на ранней стадии может проводиться с использованием так называемой темнопольной микроскопии: в этом случае материал берется с шанкров, где и обнаруживается бледная трепонема. Эта процедура дорогостоящая и назначается в редких случаях. Анализа крови для постановки диагноза, как правило, достаточно.

К какому врачу с подозрением на инфекцию нужно идти? С симптомами сифилиса прежде всего нужно обращаться к дерматовенерологу, который проведет тщательное обследование и лечение. Однако выявлением сифилиса занимаются и другие врачи — уролог, гинеколог. Существуют стандарты обследования, которые указывают на необходимость проведения обследования на эту инфекцию. Например, женщинам этот анализ назначают при всех гинекологических манипуляциях, при постановке их на учет по беременности, парам — при планировании зачатия с помощью ЭКО. Кроме того, любой человек может сдать анализ на сифилис по собственному желанию.

Как долго лечится сифилис и от чего это зависит? Продолжительность лечения зависит от стадии болезни и наличия осложнений. Запущенные случаи могут лечиться не один год, при этом говорить о выздоровлении можно только после лабораторного подтверждения диагноза. Нельзя прекращать лечение сифилиса после того, как с тела сойдут все язвенные образования, исчезнут уплотнения лимфоузлов — это еще не означает, что человек поправился. При этом на время лечения необходимо полностью исключить любые половые контакты.