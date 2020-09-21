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Московские музыканты дадут благотворительный концерт в поддержку протестующих белорусов

21.09.2020 11:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: allfest.ru

«Мы хотим, чтобы слово "Россия" у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить "порядок" на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой», - говорится в заявлении артистов.

В концерте примут участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Ромарио, группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие артисты. Ведет концерт Татьяна Фельгенгауэр («Эхо Москвы»).

«Мы хотим, чтобы слово "Россия" у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить "порядок" на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой.

Тысячи людей в соседней, близкой нам по духу стране брошены за решетку, подверглись насилию, потеряли работу — за мирный протест, за то, что требовали законности от своего правительства. Среди них — люди культуры, музыканты, поэты, художники, режиссеры, наши братья по ремеслу. Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России. Мы с вами плечом к плечу!».

Средства от продажи билетов и донаты будут направлены в фонд Belarus Solidarity Foundation и пойдут на финансовую помощь семьям репрессированных, сообщает «Новая газета», которая будет вести трансляцию мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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«Мы хотим, чтобы слово "Россия" у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить "порядок" на улицах Минска, а с...
 
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