Объявлены лауреаты премии «Эмми»

Источник материала: Ежедневник

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Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники» (Succession).

Лучшим комедийным сериалом объявлен «Шиттс Крик». В категории коротких сериалов победили «Хранители». Приз за лучшую женскую роль в драме получила Зендая («Эйфория»), мужскую - Джереми Стронг («Наследники»).

Звание лучшего исполнителя мужской роли в комедии получил Юджин Леви («Шиттс Крик»). В аналогичной женской номинации победила Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»).

В прошлом году премию за лучший драматический сериал получила «Игра престолов». Лучшим комедийным сериалом была признана «Дрянь», а за лучшим мини-сериалом — «Чернобыль».