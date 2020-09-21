ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объявлены лауреаты премии «Эмми»

21.09.2020 11:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: profile.ru

Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники» (Succession).

Лучшим комедийным сериалом объявлен «Шиттс Крик». В категории коротких сериалов победили «Хранители». Приз за лучшую женскую роль в драме получила  Зендая («Эйфория»), мужскую - Джереми Стронг («Наследники»).

Звание лучшего исполнителя мужской роли в комедии получил Юджин Леви («Шиттс Крик»). В аналогичной женской номинации победила Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»).

В прошлом году премию за лучший драматический сериал получила «Игра престолов». Лучшим комедийным сериалом была признана «Дрянь», а за лучшим мини-сериалом — «Чернобыль».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники» (Succession).
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Беларуськалии» вновь бунт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика