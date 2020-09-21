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Объявлены лауреаты премии «Эмми»
21.09.2020 11:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: profile.ru
Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники» (Succession).
Лучшим комедийным сериалом объявлен «Шиттс Крик». В категории коротких сериалов победили «Хранители». Приз за лучшую женскую роль в драме получила Зендая («Эйфория»), мужскую - Джереми Стронг («Наследники»).
Звание лучшего исполнителя мужской роли в комедии получил Юджин Леви («Шиттс Крик»). В аналогичной женской номинации победила Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»).
В прошлом году премию за лучший драматический сериал получила «Игра престолов». Лучшим комедийным сериалом была признана «Дрянь», а за лучшим мини-сериалом — «Чернобыль».
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Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники» (Succession).
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